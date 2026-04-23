Поставки тайванських дронів до Європи рекордно зросли через війну в Україні

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Поставки тайванських дронів до Європи рекордно зросли через війну в Україні
Основними напрямками постачання стали Польща та Чехія, які розглядаються як логістичні хаби для подальшого реекспорту в Україну
У 2025 році експорт дронів зріс більш ніж у 40 разів проти 2024-го

Експорт тайванських дронів до Європи в першому кварталі перевищив загальний обсяг за весь минулий рік. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Nikkei Asia.

За даними Інституту досліджень демократії, суспільства та новітніх технологій (DSET), у січні-березні 2026 року Тайвань експортував до Європи 136 тис. дронів. Для порівняння, за весь минулий рік цей показник становив 107 тис. одиниць. Водночас у 2025 році експорт зріс більш ніж у 40 разів проти 2024-го.

Основними напрямками постачання стали Польща та Чехія, які розглядаються як логістичні хаби для подальшого реекспорту в Україну. Значна частина дронів закуповується приватними структурами, після чого передається українській стороні.

Попри стрімке зростання, Тайвань не є основним імпортером дронів для Європи. За перші три квартали 2025 року Тайвань посідав четверте місце серед постачальників Польщі та друге – на ринку імпорту Чехії за вартістю. Китай залишався головним постачальником для обох країн. Крім того, більшість тайванських дронів – це недорогі малогабаритні апарати, а сам ринок залишається нестабільним через відсутність системних державних закупівель.

Аналітики також вказують на структурні обмеження галузі: залежність від іноземних технологій, нестачу виробничих потужностей і використання китайської сировини для окремих компонентів.

Водночас Тайвань активно розвиває сектор безпілотників як частину власної оборонної стратегії та намагається посилити співпрацю з Україною. Йдеться як про постачання компонентів, так і про створення спільних виробництв.

«Накопичена експертиза Тайваню у виробництві чипів, двигунів і батарей може бути безпосередньо застосована у дослідженні та розробці нових високотехнологічних дронів, яких Україна все ще потребує. Що ще важливіше, Тайваню критично необхідний доступ до бойового досвіду України, стратегій застосування та перевірених технологій дронів», – йдеться у звіті.

У 2024 році тайванські учасники ринку дронів створили консорціум під назвою Taiwan Excellence Drone International Business Opportunities Alliance. Консорціум підписав меморандум з українським кластером дронів у вересні 2025 року, що стало першою публічно розкритою співпрацею між сторонами. Аналітикиня інституту Самара Дюрр зазначила, що з того часу співпраця поглибилася як у сфері повних систем, так і компонентів.

Окрему увагу приділено формуванню альтернативного ланцюга постачання без участі Китаю. Водночас відсутність єдиних стандартів сертифікації дронів у ЄС ускладнює вихід тайванських компаній на європейський ринок.

Нагадаємо, Міністерство оборони України спільно з оборонним кластером Brave1 провело успішні випробування нового покоління безпілотників-бомберів вітчизняного виробництва.

До слова, міністр оборони Латвії Андріс Спрудс заявив, що запропонована Євросоюзом «стіна дронів» не зможе повністю захистити від атак російських безпілотників. В інтерв’ю латвійському телебаченню він наголосив, що йдеться не про фізичний бар’єр, а про систему виявлення та протидії загрозам

Читайте також:

Читайте також

Росія продає газ Китаю зі знижкою через санкції
Росія обвалила ціни на газ для Китаю: причина
21 квiтня, 16:39
НАТО розкритикувало ядерну політику РФ і Китаю напередодні конференції ООН
НАТО звинуватило РФ і Китай у загрозах ядерній безпеці
21 квiтня, 16:25
Радник Федорова оприлюднив фото з лікарні
Росія намагалася вбити радника міністра оборони: деталі
20 квiтня, 11:05
Глава Білого дому стверджує, що запровадить 50% мито проти Пекіна
Трамп пообіцяв Китаю «приголомшливі» тарифи через постачання зброї Ірану
13 квiтня, 06:19
Новоросійськ відновив експорт нафти після ударів ЗСУ
Дрони зупинили, але ненадовго. РФ відновила експорт нафти: деталі
10 квiтня, 20:04
Орієнтовна вартість одного комплексу становить кілька мільйонів доларів США
Генштаб підтвердив ураження комплексу за кілька мільйонів доларів
4 квiтня, 14:44
У Пекіні відбулася міністрів закордонних справ Китаю Ван Ї та Пакистану Ісхака Дара
Китай і Пакистан запропонували план припинення війни на Близькому Сході
31 березня, 20:25
Глава Rheinmetall знецінив українські дрони
Глава Rheinmetall знецінив українські БпЛА, а після скандалу заявив про повагу
29 березня, 23:27
Глава держави: «Дрони-перехоплювачі без нашої експертизи не працюють. Працює система»
Зеленський оцінив роботу ППО на Близькому Сході: Скільки б систем не було, цього не вистачить
26 березня, 10:16

Девайси

Поставки тайванських дронів до Європи рекордно зросли через війну в Україні
Поставки тайванських дронів до Європи рекордно зросли через війну в Україні
Москва у вогні: гра Metro 2039 випустила трейлер про війну в Україні (відео)
Москва у вогні: гра Metro 2039 випустила трейлер про війну в Україні (відео)
Дрон «Швідун»: характеристики одного з найефективніших перехоплювачів «шахедів»
Дрон «Швідун»: характеристики одного з найефективніших перехоплювачів «шахедів»
Дослідження виявило тривожний сигнал під час спілкування з ШІ
Дослідження виявило тривожний сигнал під час спілкування з ШІ
Кількість випадків обману з боку ШІ різко зросла – дослідження
Кількість випадків обману з боку ШІ різко зросла – дослідження
Українська ППО встановила новий рекорд. Міноборони повідомило деталі
Українська ППО встановила новий рекорд. Міноборони повідомило деталі

Новини

Російські школи почали проводити лекції про небезпеку сервісів VPN
Сьогодні, 04:32
«Шахтар» отримав обидві нагороди туру Прем'єр-ліги
Вчора, 15:24
Сенсаційний чемпіон Англії-2016 вилетів у третій дивізіон
Вчора, 10:52
Циганков піднявся в десятку бомбардирів «Жирони» всіх часів
Вчора, 10:29
Калініна та Снігур пробилися в основну сітку Madrid Open
21 квiтня, 21:30
«Динамо» переграло «Буковину» та стало першим фіналістом Кубка України
21 квiтня, 19:57

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
