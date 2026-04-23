Поставки тайванських дронів до Європи рекордно зросли через війну в Україні

Експорт тайванських дронів до Європи в першому кварталі перевищив загальний обсяг за весь минулий рік. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Nikkei Asia.

За даними Інституту досліджень демократії, суспільства та новітніх технологій (DSET), у січні-березні 2026 року Тайвань експортував до Європи 136 тис. дронів. Для порівняння, за весь минулий рік цей показник становив 107 тис. одиниць. Водночас у 2025 році експорт зріс більш ніж у 40 разів проти 2024-го.

Основними напрямками постачання стали Польща та Чехія, які розглядаються як логістичні хаби для подальшого реекспорту в Україну. Значна частина дронів закуповується приватними структурами, після чого передається українській стороні.

Попри стрімке зростання, Тайвань не є основним імпортером дронів для Європи. За перші три квартали 2025 року Тайвань посідав четверте місце серед постачальників Польщі та друге – на ринку імпорту Чехії за вартістю. Китай залишався головним постачальником для обох країн. Крім того, більшість тайванських дронів – це недорогі малогабаритні апарати, а сам ринок залишається нестабільним через відсутність системних державних закупівель.

Аналітики також вказують на структурні обмеження галузі: залежність від іноземних технологій, нестачу виробничих потужностей і використання китайської сировини для окремих компонентів.

Водночас Тайвань активно розвиває сектор безпілотників як частину власної оборонної стратегії та намагається посилити співпрацю з Україною. Йдеться як про постачання компонентів, так і про створення спільних виробництв.

«Накопичена експертиза Тайваню у виробництві чипів, двигунів і батарей може бути безпосередньо застосована у дослідженні та розробці нових високотехнологічних дронів, яких Україна все ще потребує. Що ще важливіше, Тайваню критично необхідний доступ до бойового досвіду України, стратегій застосування та перевірених технологій дронів», – йдеться у звіті.

У 2024 році тайванські учасники ринку дронів створили консорціум під назвою Taiwan Excellence Drone International Business Opportunities Alliance. Консорціум підписав меморандум з українським кластером дронів у вересні 2025 року, що стало першою публічно розкритою співпрацею між сторонами. Аналітикиня інституту Самара Дюрр зазначила, що з того часу співпраця поглибилася як у сфері повних систем, так і компонентів.

Окрему увагу приділено формуванню альтернативного ланцюга постачання без участі Китаю. Водночас відсутність єдиних стандартів сертифікації дронів у ЄС ускладнює вихід тайванських компаній на європейський ринок.

Нагадаємо, Міністерство оборони України спільно з оборонним кластером Brave1 провело успішні випробування нового покоління безпілотників-бомберів вітчизняного виробництва.

До слова, міністр оборони Латвії Андріс Спрудс заявив, що запропонована Євросоюзом «стіна дронів» не зможе повністю захистити від атак російських безпілотників. В інтерв’ю латвійському телебаченню він наголосив, що йдеться не про фізичний бар’єр, а про систему виявлення та протидії загрозам