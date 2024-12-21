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Ціни на молоко у столичних маркетах побили черговий рекорд

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Ціни на молоко у столичних маркетах побили черговий рекорд
Вартість молока у столичних супермаркетах
фото: glavcom.ua

У перерахунку на 1 л вартість молока у столичних магазинах вже підійшла до 70 грн

У Києві значно зросли ціни на молоко в супермаркетах. 

За 840-870 г молока жирністю 2,5-2,6% потрібно віддати від 47 до 60 грн.

Вартість молока у столичних супермаркетахa
Вартість молока у столичних супермаркетахa
фото: glavcom
Вартість молока у столичних супермаркетах
Вартість молока у столичних супермаркетах
фото: glavcom

Нагадаємо, що виробники вже давно відмовились від упаковки розміром в 1 л. Тому, у перерахунку на 1 л вартість молока у столичних магазинах вже підійшла до 70 грн.

Вартість молока у столичних супермаркетах
Вартість молока у столичних супермаркетах
фото: glavcom
Вартість молока у столичних супермаркетах
Вартість молока у столичних супермаркетах
фото: glavcom

Як повідомлялось, на початку липня в Україні відбувся перегляд цін на молочну сировину в сторону збільшення через певну нестачу сировини на внутрішньому ринку та зростання попиту з боку молокопереробних підприємств. Згідно з тодішніми прогнозами, якщо виробництво молока продовжить скорочуватися, то ціни збільшуватимуться.

Крім того, в середині грудня ф'ючерси на какао досягли нового рекорду в Нью-Йорку, оскільки ринок зіткнувся з проблемами з постачанням. Цього року вони зросли майже втричі, що змусило виробників цукерок підняти ціни.

Ціни підвищилися на початку року, коли низькі врожаї в Західній Африці – найбільшому регіоні-виробнику – призвели до третього поспіль дефіциту пропозиції у світі. Після невеликого затишшя вартість какао знову почала зростати, оскільки несприятливі погодні умови продовжують загрожувати регіону, обмежуючи шанси відновити і без того низькі світові запаси.

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Теги: Київ ринок молочна продукція ціни

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