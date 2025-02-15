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В Україні стрімко зросла ціна на популярний овоч

Іванна Гончар
glavcom.ua
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В Україні стрімко зросла ціна на популярний овоч
фото з відкритих джерел

Тепличні огірки зараз продаються по 90-130 грн/кг

Вже другий тиждень поспіль ціни на огірки в Україні зростають. Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

У повідомленні аналітиків зазначено, що на подорожчання вплинуло скорочення імпорту цього тижня.

«Постачання імпортної продукції досить нерегулярні, що й дозволяє продавцям все частіше переглядати ціни на свою продукцію у бік підвищення», – йдеться у повідомленні.

Тепличні огірки зараз продаються по 90-130 грн/кг ($2,15-3,11/кг), що на 13% більше порівняно з минулим тижнем. Хоча українські теплиці почали збільшувати пропозицію, ціни продовжують зростати через підвищення вартості турецької продукції та проблеми з регулярністю поставок. 

«За обставин, що склалися, українським імпортерам сьогодні вдається вести продаж огірка в середньому на 10% дорожче, ніж в аналогічний період попереднього року», – додають аналітики.

До слова, вартість овочів в українських супермаркетах наприкінці зими прогнозовано продовжує зростати. Але є випадки, коли ціни дійсно дивують. Так, у мережі «Сільпо» у Києві зафіксовано рекордну ціну на огірки Гордій – 449 грн за кілограм.

Раніше «Главком» вже писав про ціни на молочні продукти, а тепер пропонує порівняти ціни на садовину й городину в Нігерії, і в Україні, та дізнатися цікаві факти про купівлю цих товарів у Африці.

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Теги: ціни овочі

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