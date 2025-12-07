Російські удари знищили склади фармацевтичних компаній у Дніпрі

Один з атакованих об'єктів – склад аптечної мережі «Мед-Сервіс»

У ніч на 6 грудня російські дрони-камікадзе атакували цивільну інфраструктуру у Дніпрі, знищивши склади фармацевтичних компаній, що забезпечували роботу сотень аптек по всій Україні, пише «Главком».

Як повідомив засновник компанії «Біосфера» Андрій Здесенко, один з атакованих об'єктів – склад аптечної мережі «Мед-Сервіс», де зберігалися медикаменти від сотень постачальників для 500 аптек по всій Україні. Пожежа, яка виникла внаслідок удару, тривала кілька годин, за попередніми даними, жертв серед людей немає.

Також під обстріл потрапив склад одного з найбільших фармдистриб'юторів України. Це вже не перший випадок, коли російські війська атакують фармацевтичні об'єкти в Україні. У листопаді було знищено склад іншої великої фармкомпанії. За час війни, зокрема, мережа «Мед-Сервіс» втратила 70 аптек.

Зауважимо, міський голова Дніпра Борис Філатов прокоментував наслідки ранкової ракетної атаки, під час якої ворог знищив цивільні підприємства міста. За його словами, росіяни спалили склад марлі та бинтів, а також склад з шинами.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відреагував на чергову масовану нічну атаку Росії, яка відбулася в ніч на 6 грудня, підкресливши, що цілеспрямовані удари по цивільній інфраструктурі, особливо у День Святого Миколая, демонструють ницість ворога.

«У багатьох регіонах зараз тривають відновлювальні роботи після ночі російських ударів по цивільній інфраструктурі. Є, на жаль, руйнування. Від удару дронами у Фастові згоріла головна будівля вокзалу. Беззмістовний з військової точки зору удар, і росіяни не могли не розуміти це», – наголосив він.

Володимир Зеленський повідомив, що від ворожих атак постраждали: Київська, Дніпровська, Чернігівська, Запорізька, Одеська, Львівська, Волинська та Миколаївська області. Удари були спрямовані по підприємствах та житлових будинках. Загалом українські сили зафіксували понад 650 дронів та п’ятдесят одну ракету, в тому числі аеробалістичні та балістичні.