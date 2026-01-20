Кількість ФОПів зросла: скільки підприємців нині в Україні

За чотири роки повномасштабної війни фопів побільшало на 194 тис

У порівнянні з 2024 роком число активних ФОПів збільшилося на 14 412

З 19 січня 2026 року набув чинності наказ Міністерства юстиції, який відновив публікацію відкритих даних ЄДР щодо компаній, ФОПів та громадських формувань. Наразі в Україні зареєстровано 2 181 217 фізичних осіб-підприємців. Менш ніж за місяць їх кількість зросла приблизно на 6 тис. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дослідження «Опендатабот».

У порівнянні з 2024 роком число активних ФОПів збільшилося на 14 412. Загалом за чотири роки повномасштабної війни кількість підприємців зросла на 194 тис.

Водночас динаміка приросту поступово сповільнюється. Найбільш відчутне зростання зафіксували у 2023 році – понад 5%. У 2024 році показник знизився до 3,5%, а у 2025 році – до 0,39%.

Нагадаємо, з початку 2025 року в Україні припинили діяльність 250 209 ФОПів. Найбільше закриттів зафіксували у січні: після півторамісячної паузи в роботі реєстрів було одночасно зареєстровано 59 723 випадки припинення підприємницької діяльности.

Як повідомлялося, Міжнародний валютний фонд вимагає запровадити обов'язковий ПДВ для фізичних осіб-підприємців на спрощеній системі оподаткування.