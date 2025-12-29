Запровадження платіжних терміналів для ФОПів 1-ї групи відкладено

Голова уряду наголосила, що відтермінування дає бізнесу час підготуватися до переходу на безготівкові розрахунки й обрати зручний спосіб для оплати

Кабмін відтермінував строки обов’язкового використання платіжних терміналів для ФОП 1-ї групи – до завершення воєнного стану та ще на три місяці після його скасування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову уряду Юлію Свириденко.

«Рішення ухвалили у відповідь на звернення малого бізнесу, для яких обслуговування POS-терміналів сьогодні створює додатковий фінансовий тиск. Це дасть можливість найдрібнішим підприємцям працювати й зберігати дохід в умовах війни, перебоїв з електропостачанням та логістичних обмежень», – наголосила Свириденко.

Голова уряду наголосила, що відтермінування також дає бізнесу час підготуватися до переходу на безготівкові розрахунки й у майбутньому обрати зручний спосіб для оплати: POS-термінали, мобільні застосунки або QR-коди.

До слова, Міністерство фінансів України роз'яснило свої плани щодо змін у підходах до оподаткування фізичних осіб-підприємців, які використовують спрощену систему, зокрема в контексті реєстрації платників ПДВ. Впровадження нових правил заплановано не раніше 2027 року.

Мінфін наголошує, що головна мета майбутніх змін – не підвищення базових податкових ставок, а посилення боротьби з тіньовими схемами та забезпечення справедливих умов для всіх учасників ринку.