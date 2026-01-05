Названо середній термін роботи ФОПа в Україні

Найбільш вразливими торік були ФОПи, що працюють у роздрібній торгівлі

Кожен восьмий підприємець, який закрився у 2025 році, працював у Києві

З початку 2025 року в Україні припинили діяльність 250 209 ФОПів. Найбільше закриттів зафіксували у січні: після півторамісячної паузи в роботі реєстрів було одночасно зареєстровано 59 723 випадки припинення підприємницької діяльности. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дослідження «Опендатабот».

Середній період існування ФОПа в Україні становить два роки й чотири місяці.

Кожен восьмий підприємець, який закрився у 2025 році, працював у Києві – загалом 32 469 ФОПів. Друге місце за кількістю закриттів посідає Дніпропетровська область (22 645 підприємців), далі – Харківська (20 481), Одеська (18 714) та Львівська області (16 521).

Найбільш вразливими торік були ФОПи, що працюють у роздрібній торгівлі – на них припадає третина закриттів (77 705). У середньому, такі бізнеси існують менш як три роки. Ще 16 909 ФОПів у сфері оптової торгівлі припинили свою роботу у 2025 році – такі підприємці ледь перевалюють за рік у своїй роботі. Загалом лише на нішу торгівлі припадає майже половина закриттів.

З великим відривом другими за кількістю припинень стали айтівці – 28 668 або кожен дев’ятий підприємець, що закрився торік. До слова, айтівці також серед підприємців-довгожителів – три роки 11 місяців.

Нагадаємо, у жовтні-грудні 2025 року українці зареєстрували приблизно 58,2 тис. фізичних осіб-підприємців. Для порівняння, у четвертому кварталі 2024 року було зареєстровано лише близько 41,6 тис. нових ФОПів.

Як повідомлялося, Міністерство фінансів разом із Державною податковою службою готує механізм автоматичної реєстрації платниками ПДВ для фізичних осіб-підприємців, які за обсягом операцій будуть зобов’язані стати платниками цього податку.