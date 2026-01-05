Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Названо середній термін роботи ФОПа в Україні

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Названо середній термін роботи ФОПа в Україні
Найбільш вразливими торік були ФОПи, що працюють у роздрібній торгівлі
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Кожен восьмий підприємець, який закрився у 2025 році, працював у Києві

З початку 2025 року в Україні припинили діяльність 250 209 ФОПів. Найбільше закриттів зафіксували у січні: після півторамісячної паузи в роботі реєстрів було одночасно зареєстровано 59 723 випадки припинення підприємницької діяльности. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дослідження «Опендатабот».

Середній період існування ФОПа в Україні становить два роки й чотири місяці.

Названо середній термін роботи ФОПа в Україні фото 1

Кожен восьмий підприємець, який закрився у 2025 році, працював у Києві – загалом 32 469 ФОПів. Друге місце за кількістю закриттів посідає Дніпропетровська область (22 645 підприємців), далі – Харківська (20 481), Одеська (18 714) та Львівська області (16 521).

Найбільш вразливими торік були ФОПи, що працюють у роздрібній торгівлі – на них припадає третина закриттів (77 705). У середньому, такі бізнеси існують менш як три роки. Ще 16 909 ФОПів у сфері оптової торгівлі припинили свою роботу у 2025 році – такі підприємці ледь перевалюють за рік у своїй роботі. Загалом лише на нішу торгівлі припадає майже половина закриттів.

З великим відривом другими за кількістю припинень стали айтівці – 28 668 або кожен дев’ятий підприємець, що закрився торік. До слова, айтівці також серед підприємців-довгожителів – три роки 11 місяців.

Нагадаємо, у жовтні-грудні 2025 року українці зареєстрували приблизно 58,2 тис. фізичних осіб-підприємців. Для порівняння, у четвертому кварталі 2024 року було зареєстровано лише близько 41,6 тис. нових ФОПів.

Як повідомлялося, Міністерство фінансів разом із Державною податковою службою готує механізм автоматичної реєстрації платниками ПДВ для фізичних осіб-підприємців, які за обсягом операцій будуть зобов’язані стати платниками цього податку.

Читайте також:

Теги: ФОП бізнес

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Укрзалізниця» планує підвищити вантажні тарифи у 2026 році
Підвищення залізничних тарифів призведе до пропорційного скорочення перевезень – Федерація роботодавців транспорту
30 грудня, 2025, 14:33
ШІ-стартап Mercor здійснив справжній фурор у Кремнієвій долині
Forbes назвав імена нових наймолодших мільярдерів планети
30 грудня, 2025, 10:27
Понад 27% громадян мріють про еміграцію через високі податки та політичний хаос
Рівень песимізму серед французів досяг історичного максимуму
29 грудня, 2025, 21:17
Потенційні платежі CBAM значно підвищують собівартість української продукції
Єврокомісія не передбачила виняток для України у запровадженні CBAM – ЗМІ
19 грудня, 2025, 12:03
Питання раціонального споживання електрики й об’єднання зусиль на всіх рівнях, щоб допомогти нашій енергосистемі – наразі пріоритет
Влада закликала бізнес у Києві зменшити підсвітку реклами
13 грудня, 2025, 19:50
Бізнес РФ закипає від путінського маразму з продовженням війни
Бізнес РФ кипить від путінського маразму
12 грудня, 2025, 19:11
Експорт Китаю зростає попри мита
Експорт Китаю рекордно зріс. У Європі та США політики хапаються за голову
10 грудня, 2025, 15:01
Уряд ухвалив низку рішень, аби покращити ситуацію зі світлом в Україні
Кабмін дозволив державним компаніям імпортувати електроенергію
9 грудня, 2025, 19:33
Огляд топ-7 електронних платіжних систем для бізнесу в Україні
Огляд топ-7 електронних платіжних систем для бізнесу в Україні Реклама
9 грудня, 2025, 13:26

Бізнес

Названо середній термін роботи ФОПа в Україні
Названо середній термін роботи ФОПа в Україні
Названо найбільші харчові компанії України (список)
Названо найбільші харчові компанії України (список)
Міноборони назвало першого резидента Defence City
Міноборони назвало першого резидента Defence City
Гетманцев пояснив, чому реформа з оснащення податківців боді-камерами провалилася
Гетманцев пояснив, чому реформа з оснащення податківців боді-камерами провалилася
ОАЕ скуповують 99% експорту української баранини
ОАЕ скуповують 99% експорту української баранини
Податкова запланувала у 2026 році тисячі перевірок бізнесу: кому приготуватися
Податкова запланувала у 2026 році тисячі перевірок бізнесу: кому приготуватися

Новини

В Україні хмарно: погода на 5 січня 2026
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно: погода на 4 січня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно: погода на 3 січня
3 сiчня, 06:01
Лінія фронту станом на 1 січня 2026. Зведення Генштабу
1 сiчня, 22:50
День святого Василя: історія свята, молитва, традиції та привітання у прозі, віршах і яскравих листівках
1 сiчня, 06:30
У Луцьку виникла масштабна пожежа через обстріл РФ
1 сiчня, 04:23

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua