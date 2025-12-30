Головна Гроші Бізнес
Нових ФОПів більше, ніж закритих: що змінилося на ринку за останній квартал

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Припинення діяльності ФОП у IV кварталі 2025 року на 18% менше, ніж за аналогічний період 2024-го
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Перше місце за кількістю нових реєстрацій ФОП належить роздрібній торгівлі

У жовтні-грудні 2025 року українці зареєстрували приблизно 58,2 тис. фізичних осіб-підприємців. Для порівняння, у четвертому кварталі 2024 року було зареєстровано лише близько 41,6 тис. нових ФОПів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на YouControl.

Припинень діяльності ФОП за цей же період зафіксовано 50,5 тис., що на 18% менше, ніж у четвертому кварталі 2024 року – на 7,7 тис. ФОП більше зареєстровано, ніж припинено.

інфографіка: YouControl

Галузева структура підприємництва залишається незмінною: перше місце за кількістю нових реєстрацій ФОП утримує роздрібна торгівля (16,5 тис. реєстрацій за квартал), далі йдуть ІТ (7,7 тис.) та інші послуги (6,9 тис.). У сферах транспорту і логістики та освітніх послуг кількість нових реєстрацій ФОП зросла більш ніж на 60-70% рік до року.

Місто Київ залишається лідером за кількістю зареєстрованих ФОП (майже 8 тис. реєстрацій у IV кв. 2025), далі – Дніпропетровська, Львівська, Київська, Харківська і Одеська області. Сукупно ці шість регіонів забезпечили понад половину всіх нових реєстрацій ФОП.

інфографіка: YouControl

Жінки як і раніше домінують серед нових підприємців, проте їх перевага дещо скоротилася. У четвертому кварталі 2025 року близько 61% нових ФОП зареєстрували жінки (майже 36 тис.), тоді як роком раніше частка жінок складала 63%. Серед припинень діяльності жінки становлять трохи понад половину тих, хто припинив ФОП.

Нагадаємо, Міністерство фінансів разом із Державною податковою службою готує механізм автоматичної реєстрації платниками ПДВ для фізичних осіб-підприємців, які за обсягом операцій будуть зобов’язані стати платниками цього податку.

До слова, Міністерство фінансів України роз'яснило свої плани щодо змін у підходах до оподаткування фізичних осіб-підприємців, які використовують спрощену систему, зокрема в контексті реєстрації платників ПДВ. Впровадження нових правил заплановано не раніше 2027 року.

Мінфін наголошує, що головна мета майбутніх змін – не підвищення базових податкових ставок, а посилення боротьби з тіньовими схемами та забезпечення справедливих умов для всіх учасників ринку.

