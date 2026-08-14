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Держава виставить на продаж готель ексохоронця Януковича у Буковелі

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Держава виставить на продаж готель ексохоронця Януковича у Буковелі
Готель ексохоронця Януковича у Буковелі буде виставлено на продаж
фото: Фонд державного майна України﻿

Комплекс AmstelSki належав підсанкційному В'ячеславу Заневському

Фонд державного майна України готує до приватизації готельний комплекс AmstelSki, розташований біля гірськолижних витягів у Буковелі. Раніше актив належав підсанкційному В'ячеславу Заневському – колишньому керівнику охорони експрезидента-втікача Віктора Януковича та офіцеру російських збройних сил. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Фонд державного майна України.

Очільник Фонду Дмитро Наталуха та його заступниця Олена Спіріна відвідали готельний комплекс і оцінили його технічний стан, інфраструктуру та інвестиційний потенціал.

За інформацією відомства, після початку повномасштабного вторгнення Заневський допомагав російським окупантам. Зокрема, він організовував безпеку під час будівництва військово-логістичних об'єктів РФ, серед яких міст через річку Кальміус у тимчасово окупованому Маріуполі. Цей об'єкт є частиною сухопутного маршруту з Ростова-на-Дону до окупованого Криму.

Також, за даними Фонду, Заневський допомагав російським військовим виявляти українських патріотів, учасників АТО та військовослужбовців ЗСУ на тимчасово окупованих територіях.

5 лютого 2025 року Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про стягнення майна Заневського в дохід держави. Наразі активи перебувають в управлінні Фонду держмайна. Державі перейшли 100% корпоративних прав ТОВ «АМСТЕЛ-СКІ», земельні ділянки під готельним комплексом та п'ять зареєстрованих торговельних марок, зокрема AmstelSki і DeMolen.

Готель готують до продажу
Готель готують до продажу
колаж: Фонд державного майна України
Ккомплекс планують виставити на аукціон
Ккомплекс планують виставити на аукціон
колаж: Фонд державного майна України

Фонд держмайна уже змінив керівництво підприємства та розпочав передприватизаційну підготовку. Усі судові арешти й обтяження, накладені на майно компанії, вже скасовано. Наразі триває державна реєстрація прав власності на земельні ділянки, проводиться інвентаризація активів та підготовка до їхньої оцінки.

Після завершення необхідних процедур комплекс планують виставити на аукціон. Стартову ціну поки не оголошували. «Російські активи та майно колаборантів мають працювати на перемогу та відбудову України. Маємо перетворювати конфісковані об'єкти на реальний ресурс для нашої економіки», – заявив Наталуха.

Нагадаємо, до кінця 2026 року Фонд державного майна планує виставити на приватизацію щонайменше шість-сім великих державних активів. Серед них: Одеський припортовий завод, Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат, «Сумихімпром» та «Мотордеталь-Конотоп». Фонд зацікавлений у тому, щоб потенційні інвестори ухвалювали рішення вже зараз, не чекаючи завершення війни.

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Теги: нерухомість Буковель Віктор Янукович санкції Івано-Франківськ колабораціонізм готель Фонд державного майна Дмитро Наталуха

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