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Українська промисловість в «ідеальному штормі» – президент «Укрметалургпрому»

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Українська промисловість в «ідеальному штормі» – президент «Укрметалургпрому»
Президент ОП «Укрметалургпром» Олександр Каленков

«За відсутності доступу до чорноморських портів гірничо-збагачувальні комбінати продовжать зупинятися – реальної альтернативи немає», – Каленков  

Гірничо-металургійний комплекс України опинився в гострій логістичній кризі через блокування чорноморських портів, високу вартість альтернативних маршрутів та підвищення тарифів на залізничні перевезення, заявив президент ОП «Укрметалургпром» Олександр Каленков.

За його словами, доставка окатків до Гданська коштує $50-60 за тонну, що робить цей маршрут економічно недоцільним. Дунайські порти через низький рівень води наразі не працюють, а після відновлення зможуть забезпечити лише близько 10% колишніх обсягів.

Порт Констанца також не здатен прийняти необхідні обсяги через перевантаженість та високу вартість логістики.

«За відсутності доступу до чорноморських портів гірничо-збагачувальні комбінати продовжать зупинятися, оскільки реальної альтернативи немає», – зазначив Каленков.

Полтавський ГЗК працює на мінімальних потужностях, Південний ГЗК зупинений, а Інгулецький ГЗК тривалий час перебуває у простої. Втрати експорту металопродукції можуть перевищити 50% поточних обсягів.

Ситуацію додатково погіршує підвищення вантажних тарифів «Укрзалізниці» на 30%. Каленков закликав уряд скасувати це рішення та повернути попередні ставки на західному напрямку.

За його оцінкою, сукупне зростання витрат на перевезення до західних переходів уже становить 80-90% у межах України.

На думку Каленкова, блокування портів, висока вартість електроенергії, нові квоти ЄС та підвищення тарифів УЗ створили для ГМК ефект «ідеального шторму», уникнути якого можна лише завдяки оперативним діям уряду та міжнародних партнерів.

Теги: квоти ЄС промисловість

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