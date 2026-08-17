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«Без паніки, але...». Одна з найбільших торгових мереж проаналізувала зміни поведінки споживачів після останніх масованих обстрілів

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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«Без паніки, але...». Одна з найбільших торгових мереж проаналізувала зміни поведінки споживачів після останніх масованих обстрілів
У період із 3 до 9 серпня продажі павербанків зросли на 44%, а зарядних станцій – на 28% порівняно з попереднім тижнем
фото: «Епіцентр»

Загальна динаміка продажів залишається стабільною

На тлі останніх масованих обстрілів та попереджень влади про непросту зиму українці поступово готуються до можливих перебоїв з електропостачання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу «Епіцентру».

За аналітичними даними мережі, говорити про масову чи панічну підготовку до зими наразі зарано. Компанія наголошує, що українці готуються «без паніки, але з розрахунком».

Компанія додала, що після останніх масованих обстрілів глобальних змін у споживчій поведінці українців не зафіксовано. Загальна динаміка продажів залишається стабільною, а зростання попиту має переважно точковий характер.

Зокрема, дещо зріс попит на базові продукти харчування – крупи, борошно, олію та консерви. Водночас помітніша динаміка спостерігається у категорії товарів для енергонезалежності. Так, у період із 3 до 9 серпня продажі павербанків зросли на 44%, а зарядних станцій – на 28% порівняно з попереднім тижнем.

Водночас у компанії підкреслили, що така динаміка не свідчить про панічне скуповування товарів.

«Дефіциту товарів у сегменті резервного живлення наразі немає. Ціни залишаються стабільними порівняно з минулим роком. Таким чином, нинішнє зростання продажів не можна назвати окремою хвилею масової підготовки до зими. Покупці насамперед закривають поточні потреби у резервному живленні, хоча й враховують майбутню зиму під час вибору обладнання», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни російські атаки знищили понад 400 тис. кв. м складських приміщень українського бізнесу, що за площею дорівнює приблизно 56 футбольним полям. Під ударами опинилися логістичні об'єкти Fozzy Group, Rozetka, «Епіцентру», «Нової пошти», а також сотень підприємців, які зберігали свої товари на складах великих операторів. 

Після ворожих ударів на полицях деяких супермаркетів Novus та магазинів Fozzy Group, до якої входять «Сільпо», «Фора» та Fozzy, поменшало товарів. Торговельні мережі запевняють, що системного дефіциту продуктів через російські удари не очікується.

До того ж Фонд державного майна розпочав аудит складських приміщень державних підприємств, щоб визначити об'єкти, які можна буде передати компаніям, що постраждали внаслідок російських обстрілів. 

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Теги: війна торгівля бізнес

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