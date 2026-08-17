Українці почали масово відкривати ФОПи: названо найпопулярніші сфери

Кількість реєстрацій встановила рекорд серед других кварталів за шість років, однак одна з традиційно популярних галузей пішла в мінус

У другому кварталі 2026 року в Україні зареєстрували 77,1 тис. фізичних осіб-підприємців – на 22% більше, ніж протягом попередніх трьох місяців. Найбільше пожвавлення зафіксовано у торгівлі, громадському харчуванні та логістиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дослідження YC.Market.

Які сфери зростають, а які втрачають ФОПів

Показник у 77,1 тис. нових ФОПів став найвищим серед других кварталів за період із 2021 до 2026 року. Водночас припинень підприємницької діяльності стало менше – 48,9 тис. проти 51,2 тис. у першому кварталі.

Таким чином, чистий приріст за квітень-червень становив 28,2 тис. ФОПів. Це майже у 2,5 раза більше, ніж протягом перших трьох місяців року. На кожні 100 припинень діяльності у другому кварталі припадало 157,8 нової реєстрації проти 123,4 у першому.

Аналітики водночас застерігають, що називати такі результати однозначним «підприємницьким бумом» передчасно. Частину приросту забезпечило характерне для весняного періоду пожвавлення у торгівлі, закладах харчування, сільському господарстві та туризмі.

Одне з найбільших квартальних зростань зафіксували у громадському харчуванні – кількість реєстрацій збільшилася на 67%. У роздрібній торгівлі нових ФОПів стало на 35% більше порівняно з першим кварталом.

Ознаки структурного попиту аналітики помітили у логістиці, нерухомості, будівництві та рекламі. У цих сферах кількість нових підприємців зросла не лише порівняно з попереднім кварталом, а й у річному вимірі.

Зокрема, у транспорті та логістиці кількість реєстрацій ФОПів збільшилася на 55% порівняно з аналогічним періодом 2025 року. Одночасно у цьому секторі скоротилася кількість припинень діяльності.

Протилежну тенденцію зафіксували в інтернет-торгівлі. Кількість нових ФОПів у сфері роздрібної торгівлі через інтернет скоротилася на 34% у річному вимірі. Попри це, цей вид діяльності залишається найпопулярнішим серед українських підприємців.

Помітні зміни відбулися й в ІТ. Наймасовіший вид економічної діяльності – «Комп'ютерне програмування» – вперше продемонстрував від'ємне сальдо. ФОПів у цій сфері припинило діяльність на 506 більше, ніж зареєструвалося.

За пів року кількість ФОПів зросла на 40 тисяч

Загалом за перше півріччя 2026 року в Україні зареєстрували 140,3 тис. ФОПів, а припинили діяльність 100,1 тис. підприємців. Чистий приріст становив 40,2 тис.

Роком раніше ситуація була протилежною. За перше півріччя 2025 року зареєстрували 134,2 тис. ФОПів, тоді як припинили діяльність 149,8 тис. Від'ємне сальдо становило 15,6 тис.

Водночас показники 2026 року все ще поступаються результатам першого півріччя 2024-го, коли чистий приріст ФОПів становив 58,3 тис.

Більшість нових підприємців у другому кварталі становили жінки – на них припало 60% реєстрацій. Крім того, жінки забезпечили 80% сукупного додатного сальдо за перше півріччя серед записів, у яких визначено стать підприємця.

Київ, Дніпропетровщина та Одещина серед лідерів

Зростання кількості реєстрацій порівняно з першим кварталом зафіксували в усіх регіонах країни. На десять регіонів-лідерів припало 51,5 тис. нових ФОПів, або 66,7% загальної кількості.

Найбільше нових підприємців зареєстрували у Києві – 9,5 тис. Водночас у столиці припинили діяльність 6,2 тис. ФОПів. Порівняно з першим кварталом кількість реєстрацій збільшилася на 16%, але в річному вимірі зменшилася на 1,5%.

Дніпропетровська область посіла друге місце за кількістю нових ФОПів – 7,6 тис. Припинили діяльність у регіоні 4,7 тис. підприємців, тож чистий приріст становив 2,9 тис.

В Одеській області зареєстрували майже 6 тис. ФОПів – на 30% більше порівняно з першим кварталом та на 8% більше, ніж роком раніше. Припинень було 3,7 тис., а чистий приріст становив 2,2 тис.

Нагадаємо, станом на кінець червня 2026 року у чорному списку Антимонопольного комітету України перебували 797 фізичних осіб-підприємців. Це становило 30% від загальної кількості суб'єктів господарювання, внесених до переліку.