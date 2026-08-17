Головна Новини
search button user button menu button

На Одещині скасували комендантську годину для транзитного транспорту до кордону

Олександра Волошина
glavcom.ua
Олександра Волошина
google social img telegram social img facebook social img
На Одещині скасували комендантську годину для транзитного транспорту до кордону
Проїзд дозволено в бік міжнародних пунктів пропуску «Паланка», «Старокозаче», «Орлівка» та «Рені»
фото з відкритих джерел

Шлях до кордону з Молдовою та Румунією через Одещину став доступним цілодобово

В Одеській області скасували обмеження комендантської години для транзитного руху всіх видів транспорту. Відповідне рішення ухвалила Одеська обласна військова адміністрація, аби спростити та пришвидшити логістику для громадян і перевізників, повідомляє «Главком» з посиланням на очільника ОВА Олега Кіпера.

Зміни стосуються руху в обох напрямках дорогами державного значення. Проїзд дозволено від київської траси по обʼїзній дорозі міста Одеси в бік міжнародних пунктів пропуску «Паланка», «Старокозаче», «Орлівка» та «Рені».

Як зазначили в ОВА, це рішення насамперед покликане допомогти людям, які прямують до кордону з Молдовою та Румунією або повертаються в Україну. Завдяки зняттю нічних обмежень подорожуючі зможуть значно швидше діставатися пунктів пропуску та проводити менше часу в дорозі.

Нагадаємо, на Сумщині тимчасово скоротили тривалість комендантської години. Новий режим почне діяти з 1 липня та триватиме до 15 вересня 2026 року включно.

Відповідно до підписаного спільного наказу, комендантська година діятиме з 00:00 до 04:00.

Читайте також:

Теги: комендантська година кордон Молдова Одещина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Раміна розповіла, хто довів її до сліз на кордоні з Польщею
«Плакала двічі». Блогерка Раміна зіштовхнулася з расизмом на кордоні з Польщею
20 липня, 14:56
Російський БпЛА впав у Молдові 25 листопада 2025 року
Молдова підрахувала, скільки російських ракет і дронів порушили її повітряний простір
31 липня, 07:16
Внаслідок атаки постраждалих немає
РФ атакувала портову інфраструктуру Одещини
13 серпня, 05:39
Рятувальники продовжують працювати на місці спільно з іншими службами
Рятувальники показали фото локомотива після удару РФ по потягу на Одещині
13 серпня, 11:11
Премʼра фільму «Колобок» розлютила росіян
Молдова прибрала з кінопрокату російський фільм «Колобок»
Сьогодні, 16:03
Дністер рекордно обмілів
Дністер стрімко обмілів. Україна та Молдова ухвалили термінове рішення
31 липня, 20:18
Від отриманих тілесних ушкоджень дитина загинула
Одещина: матір на смерть збила свого однорічного сина
3 серпня, 16:33
Рятувальники ліквідували пожежі
РФ атакувала Одещину ударними дронами: загинула людина, є травмовані (оновлено)
5 серпня, 18:11
Україна попросила 50% знижки на транзит зерна через Молдову
Україна знайшла новий маршрут для експорту зерна до ЄС
11 серпня, 09:57

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
362K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 серпня: ситуація на фронті
147K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 серпня 2026
136K
Відомий командир ЗСУ розкрив свою зарплату
111K
Морозиво, яке наробило галасу, тепер розпродається зі знижками
62K
У Кам’янці-Подільському ТЦК мобілізував відомого науковця, омбудсман відреагував
60K
Машиніст київського метрополітену розкрив свою зарплату

Новини

На Одещині скасували комендантську годину для транзитного транспорту до кордону
Сьогодні, 19:38
У лікарні померли двоє працівників ПриватБанку, поранених внаслідок обстрілу філії
Сьогодні, 16:56
У словацькому заповіднику горить ліс: рятувальники приборкують вогонь
Сьогодні, 16:18
Горіховий Спас: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
Вчора, 08:00
Горіховий Спас: що треба святити у церкві, заборони, прикмети, історія та традиції свята
Вчора, 06:50
Рік на посаді: скільки заробляє керівник «Енергоатома», призначений після «Міндічгейту»
15 серпня, 19:00

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua