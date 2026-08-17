На Одещині скасували комендантську годину для транзитного транспорту до кордону

Шлях до кордону з Молдовою та Румунією через Одещину став доступним цілодобово

В Одеській області скасували обмеження комендантської години для транзитного руху всіх видів транспорту. Відповідне рішення ухвалила Одеська обласна військова адміністрація, аби спростити та пришвидшити логістику для громадян і перевізників, повідомляє «Главком» з посиланням на очільника ОВА Олега Кіпера.

Зміни стосуються руху в обох напрямках дорогами державного значення. Проїзд дозволено від київської траси по обʼїзній дорозі міста Одеси в бік міжнародних пунктів пропуску «Паланка», «Старокозаче», «Орлівка» та «Рені».

Як зазначили в ОВА, це рішення насамперед покликане допомогти людям, які прямують до кордону з Молдовою та Румунією або повертаються в Україну. Завдяки зняттю нічних обмежень подорожуючі зможуть значно швидше діставатися пунктів пропуску та проводити менше часу в дорозі.

Нагадаємо, на Сумщині тимчасово скоротили тривалість комендантської години. Новий режим почне діяти з 1 липня та триватиме до 15 вересня 2026 року включно.

Відповідно до підписаного спільного наказу, комендантська година діятиме з 00:00 до 04:00.