Коли відновлять звичне постачання? Власники «Сільпо» зробили заяву після ударів РФ

Компанія перебудовує логістику після пошкодження чотирьох розподільчих центрів

У супермаркетах Fozzy Group найближчим часом може тимчасово бракувати окремих товарів через наслідки російської атаки. У ніч проти 5 серпня внаслідок обстрілу постраждали чотири розподільчі центри групи, що суттєво вплинуло на постачання. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Суспільне».

У Fozzy Group зазначили, що зазнали значних матеріальних втрат, однак найтяжчим наслідком атаки назвали загибель працівників. «Втрати значні. Найважчою для нас стала загибель наших колег. Вагомими є й матеріальні збитки. Водночас ми відчуваємо підтримку держави, постачальників та наших гостей», – повідомили в компанії.

У заяві також зазначено, що «Сільпо» підтримує зв'язок із родинами загиблих і постраждалих та готові надати їм необхідну допомогу.

Через пошкодження розподільчих центрів виникли проблеми з логістикою та постачанням продукції до магазинів. Тому на полицях супермаркетів мережі певний час можуть бути відсутні окремі товари. Наразі Fozzy Group перебудовує логістичні процеси.

У компанії розраховують, що вже до Дня Незалежності, 24 серпня, вдасться повернутися до звичного наповнення полиць.

Звернення до покупців в одному з супермаркетів Києва фото: glavcom.ua

Нагадаємо, у ніч на 5 серпня після російського удару вогонь охопив розподільчі центри мережі «Сільпо». Внаслідок атаки загинули шестеро працівників компанії. Через це супермаркети Києва та інших регіонів зіштовхнулися з тимчасовими затримками із постачанням окремих категорій товарів.

Від початку повномасштабної війни російські атаки знищили понад 400 тис. кв. м складських приміщень українського бізнесу, що за площею дорівнює приблизно 56 футбольним полям.