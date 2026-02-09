Головна Гроші Економіка
Через європейське екомито CBAM Україна може втратити до $5 млрд експорту – ЗМІ

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
У новій пропозиції Єврокомісії щодо посилення механізму CBAM досі не передбачено винятку для України, попри війну
Екомито CBAM обійдеться Україні в $5 млрд експорту та втрату європейських ринків – Ліга.net

Українська металургія ризикує втратити ключовий ринок збуту через повноцінне запровадження в Євросоюзі механізму транскордонного вуглецевого коригування (CBAM). Він почав діяти і для нашої країни – попри те, що ми маємо право на відтермінування, домовитися про нього поки не вдалося. Тим часом СВАМ для українських виробників може стати критичним фінансовим ударом, пише Ліга.net. 

Про перші наслідки вже заявляють металургійні підприємства. Зокрема, «АрселорМіттал Кривий Ріг» закрив один із прокатних цехів, пояснивши це зростанням витрат через CBAM. Податок у ЄС може сягати €86–100 за тонну викидів, тоді як в Україні плата за викиди становить близько 30 грн за тонну.

За оцінкою GMK Center, Україна може втратити до $5 млрд експортних доходів протягом п’яти років. Проблема в тому, що більшість українських заводів працюють на застарілому обладнанні, а можливостей для швидкої модернізації в умовах війни немає.

Експерти наголошують: єдиний реальний шлях зменшити CBAM-платежі - масштабна модернізація. Але, за словами аналітика Dragon Capital Дениса Сакви, повна декарбонізація потребує мільярдних інвестицій і років роботи – наразі для українських компаній це недоступно.

Ситуацію ускладнює і структура експорту: близько 80% українського металу постачається саме до ЄС, а металургія разом із гірничодобувною галуззю формує близько 7% ВВП, 15% експорту та до 30% вантажообігу транспорту. У компанії «Метінвест» зазначають: українські виробники перебувають у гірших умовах, ніж інші експортери до ЄС, і не мають альтернативних потужностей для перерозподілу продукції з високими викидами на треті ринки.

У компанії наголошують: для України критично важливо добитися від ЄС особливого або перехідного режиму застосування CBAM.

В уряді підтверджують, що діалог із Єврокомісією триває, а українська сторона аналізує документи щодо впливу механізму на економіку. Також планується зустріч із єврокомісаром з питань клімату Вопке Гукстрою. Однак конкретні строки поки не називають. Тим часом до можливих втрат готуються не лише металурги: під дію CBAM також потрапляють цементна, хімічна галузі, виробники алюмінію та електроенергії. Без системних рішень і фінансової підтримки ризик втрати ринку ЄС може перерости у масштабні економічні наслідки для країни.

Як відомо, у новій пропозиції Єврокомісії щодо посилення механізму CBAM досі не передбачено винятку для України, попри війну. У ЄК заявили, що вплив СВАМ на українську економіку буде «мінімальним». Аде ці оцінки є відірваними від реальності, каже директор GMK Center та голова Комітету промислової екології EBA Станіслав Зінченко: Україна залишається найбільшим експортером CBAM-товарів до ЄС за фізичними обсягами. Загалом же CBAM-товари забезпечують близько 2% українського ВВП.

Раніше амбасадор українського бізнесу, економічний експерт Андрій Забловський заявив, що попри формальну відмову Єврокомісії відтермінувати введення екомита СВАМ для України, ми все ще маємо повне і законне право на таке відтермінування, тож маємо активізувати переговори з Єврокомісією, щоб це право реалізувати.

