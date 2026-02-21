Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Європа може змусити Росію програти війну – The Telegraph

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Європа може змусити Росію програти війну – The Telegraph
Країни НАТО виявилися занадто залежними від американського фінансування, техніки та командування
фото з відкритих джерел

Західні країни мають достатньо ресурсів, щоб зробити війну програшною для Росії, проте необхідно позбутися надмірної залежності від США

Західні союзники володіють усіма необхідними інструментами, щоб зробити розпочату Росією війну абсолютно програшною для Кремля і не допустити ще чотирьох років кровопролиття. Як інформує «Главком», про це пише оглядач The Telegraph Чарльз Мур.

За чотири роки повномасштабного вторгнення російська армія зазнала катастрофічних втрат. За оцінками, агресор втратив понад 325 тисяч солдатів убитими, а кількість поранених і зниклих безвісти щонайменше втричі більша. Водночас Росії вдалося окупувати лише близько 20% української території. Для порівняння, під час Другої світової війни Радянському Союзу знадобилося менше ніж чотири роки, щоб відкинути війська Гітлера від Москви та повністю захопити Берлін.

«Цей результат – ні, відсутність результату – настільки принизливий, що Путін відчуває: його єдиний шанс – підтримувати свою перегріту, інфляційну воєнну економіку і продовжувати воювати», – ідеться у публікації.

Натомість Україна продемонструвала безпрецедентну військову винахідливість. Не маючи традиційного флоту, українські сили фактично заблокували російський Чорноморський флот у портах та успішно вразили ворожий підводний човен.

Попри військові невдачі на фронті, кремлівський диктатор досягає певних успіхів в інформаційній війні, активно просуваючи свої наративи на Заході. Ситуація значно ускладнюється тим, що нова адміністрація США на чолі з Дональдом Трампом тисне на Київ, вимагає від нього поступок, але водночас не висуває жодних чітких вимог Москві.

На цьому тлі європейські країни НАТО виявилися занадто залежними від американського фінансування, техніки та командування. Оглядачі наголошують, що в Європі немає колективного стратегічного центру ухвалення рішень, а деякі держави стали «несерйозними» союзниками через значне скорочення своїх збройних сил. Захід здатний змінити хід війни та забезпечити Україну всім необхідним, проте для цього потрібна рішуча та непохитна політична воля, зауважує Чарльз Мур.

Нагадаємо, Борис Джонсон запропонував розмістити війська в Україні. На його думку, деякі помилки союзників у минулому тспровокували повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Також Володимир Зеленський доручив голові українського переговорної групи Рустему Умєрову залучити до процесу врегулювання війни в Україні країни Близького Сходу та Туреччину. 

 

 

 

Читайте також:

Теги: армія путін військові фінансування Володимир Зеленський Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Удар по Одесі, атака БпЛА на Росію: головне за ніч
Удар по Одесі, атака БпЛА на Росію: головне за ніч
13 лютого, 05:26
Скарги російських мілблогерів почастішали після того, як SpaceX закрила доступ російських військ до Starlink
Чи знайшла Росія альтернативу Starlink – аналіз ISW
9 лютого, 04:58
Що насправді показали перемовини в Абу-Дабі
Єдиний реальний результат переговорів в Абу-Дабі
6 лютого, 15:14
У РФ заявляють про підпільні переговори з деякими лідерами Європи
Росія підпільно домовляється щодо України з деякими лідерами Європи
6 лютого, 09:43
Українська енергетика постраждала від російських обстрілів, що ускладнюється низькими температурами
Світовий банк виділяє $40 млн на відновлення енергосистеми України
2 лютого, 18:36
Росія побудувала більшу частину своєї державної пропаганди навколо «порятунку» жителів Донецької та Луганської областей
Чому Путін одержимий Донбасом і що робитиме далі: розбір NYT
1 лютого, 17:15
Зеленський провів термінові доповіді щодо аварії в мережах України та Молдови
Зеленський провів термінові доповіді щодо аварії в мережах України та Молдови
31 сiчня, 12:39
Єгор Соболєв пішов добровольцем на війну в перші дні повномасштабного вторгнення
Комбат пояснив, чому безпілотні підрозділи вимушені самі розробляти дрони
28 сiчня, 16:41
Зеленський наголосив, що українська армія могла б стати основою майбутніх об’єднаних сил Європи
Президент зробив заяву про участь ЗСУ в об’єднаних силах Європи
23 сiчня, 10:58

Події в Україні

Героїв Небесної сотні може бути більше? Доля десятьох майданівців досі невідома
Героїв Небесної сотні може бути більше? Доля десятьох майданівців досі невідома
РФ рветься до ключового рубежу оборони Донбасу
РФ рветься до ключового рубежу оборони Донбасу
Європа може змусити Росію програти війну – The Telegraph
Європа може змусити Росію програти війну – The Telegraph
До мирних переговорів потрібно залучити країни поза Європою та США – Зеленський
До мирних переговорів потрібно залучити країни поза Європою та США – Зеленський
Кулеба: Найреалістичніший сценарій 2026 року – війна
Кулеба: Найреалістичніший сценарій 2026 року – війна
Збройний напад на бійців «Айдару»: з’явилися нові подробиці
Збройний напад на бійців «Айдару»: з’явилися нові подробиці

Новини

Масниця 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 20:11
В Україні сніг та ожеледь: погода на 21 лютого
Сьогодні, 05:59
Словаччина затримала українця з розшуку Інтерполу після крадіжки у супермаркеті
Вчора, 21:25
Конфлікт Смілянського та Гончаренко: очільник «Укрпошти» написав заяву до НАБУ
Вчора, 12:36
В деяких областях України сніжитиме: погода на 20 лютого
Вчора, 05:59
День державного герба України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
19 лютого, 07:45

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua