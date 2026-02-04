Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Фінляндія вразила українців своєї реакцією на кризу у сфері освіти

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Фінляндія вразила українців своєї реакцією на кризу у сфері освіти
Уряд Фінляндії виділив кошти для шкіл, вчителів та учнів через падіння освіти
фото: opettaja.fi

Уряд Фінляндії визнав, що шлях без лідера вчителя та якісних знань веде до деградації освіти

Фінляндія спрямувала для усунення кризи в сфері освіти понад €200 млн. Уряд також відреагував на падіння освіти в країні низкою нововведень у школах та організації навчання. Про це пише «Главком» із посиланням на допис тренерки Нової української школи та методистки Інни Большакової.

У Фінляндії визнали, що компетентності без дисципліни, вчителя-лідера та твердих знань призводять до деградації освіти. Тож для відновлення освіти було прийнято ряд дій урядом Фінляндії.

Заборона мобільних телефонів

За новими інструкціями Міністерства освіти Фінляндії, з 2025 року в школах діє сувора заборона використання гаджетів під час навчального процесу. Така заборона має вплинути на підвищення концентрації та зменшення відволікання учнів.

Поповнення дефіциту знань

Уряд Фінляндії виділив кошти для проведення додаткових занять з учнями для вивчення математики та рідної мови, щоб визначити дефіцит знання.

Фінансування для усунення відставання учнів у навчанні

Фінляндія виділила €200 млн, щоб допомогти усунути нерівність, зокрема розрив у знаннях учнів, які відстають у навчанні.

Уряд Фінляндія відреагував на падіння освіти в країні
Уряд Фінляндія відреагував на падіння освіти в країні
фото: Inna Bolshakova/Facebook

Реформа оцінювання

У школах запровадил єдину національну систему оцінювання для випускників 9 класу. За цими критеріями учнів будуть оцінювати об’єктивно, а саме їхні знання, уміння танавички.

Новий підхід до будівництва закладів освіти

Щоб досягти безпеки та можливість для учнів фокусуватися на здобутті знань, нові школи у Фінляндії будуть будувати за більш традиційними архітектурними планами. Відомо також, що уряд Фінляндії виділив кошти не лише для шкіл, але і для вчителів та учнів.

Як на оновлену систему освіти Фінляндії реагують українці

Здебільшого українці в коментарях під дописом Інни Большакової позитивно оцінили підхід Фінляндії до падіння освіти. Користувачі зауважили, що відповідні підходи варто було б запровадити в рамках Новї Української школи (НУШ).

На оновлену систему освіти Фінляндії відреагували українці
На оновлену систему освіти Фінляндії відреагували українці
фото: Inna Bolshakova/Facebook
  • «Останній абзац-узагальнення, де мова про дисципліну, вчителя-лідера та тверді знання, -дуууже відгукується!»,
  • «Які вони молодці. Реально оцінили рівень знань і швидко приймають міри»,
  • «Нам до них-як до Місяця і назад. На жаль»,
  • «Нам до них далеко. Поки НУШа не доб’є освіту, та НУШа не вступиться, а МОНя це все буде прикривати»,
  • «Фінляндія визнала, що компетентності без дисципліни, вчителя-лідера та твердих знань призводять до деградації освіти»,
  • «Мудрі педагоги відразу бачили, до чого воно дійде, ми ще котимося донизу, мавпуючи вигадки про навчання-гру, про навчання без оцінок. Навчання – це праця, тільки так можна «здобувати», від зміни назви замість «учні» – «здобувачі» справжніми здобувачами діти не стануть. Це моє бачення, вчителя з великим стажем і конкретними результатами в освіті».

Нагадаємо, що торік в Україні МОН почало реформувати мережу закладів професійної освіти. Значно більше закладів професійної освіти, ніж потрібно, тому частину мережі оптимізують, а сучасні профтехи отримають нове обладнання та лабораторії.

Раніше «Главком» писав про те, що в Україні планують провести перевірку близько 50 коледжів та закладів вищої освіти. Йдеться про університети, де зафіксовано найбільшу кількість студентів віком 25 років та більше.

Читайте також:

Теги: фінансування Фінляндія освіта

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

Фінляндія вразила українців своєї реакцією на кризу у сфері освіти
Фінляндія вразила українців своєї реакцією на кризу у сфері освіти
У Лівії вбито сина Каддафі – Reuters
У Лівії вбито сина Каддафі – Reuters
Бізнес-гіганти та світові зірки: у справах Епштейна фігурує багато відомих імен
Бізнес-гіганти та світові зірки: у справах Епштейна фігурує багато відомих імен
У Бігороді та області стався блекаут після ракетної атаки
У Бігороді та області стався блекаут після ракетної атаки
Французька влада розпочала розслідування проти соцмережі Маска
Французька влада розпочала розслідування проти соцмережі Маска
Поляк, який готував замах на Зеленського, отримав вирок
Поляк, який готував замах на Зеленського, отримав вирок

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 4 лютого
Сьогодні, 05:59
Невідомий дрон упав на військову частину в Польщі біля складу зброї
2 лютого, 19:30
Шмигаль запропонував підсилити Хмельницьку АЕС від Польщі
2 лютого, 14:21
Прогноз погоди на тиждень 2 лютого – 8 лютого 2026 року
1 лютого, 20:01
ISW назвав паузу в ударах по енергетиці стратегічним шансом для Росії
30 сiчня, 11:19
РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений
30 сiчня, 00:49

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua