Уряд запускає новий механізм фінансування залізничних пасажирських перевезень

Обсяг державного замовлення на 2026 рік встановлено на рівні 16 млрд грн

Нова модель має зменшити фінансове навантаження на «Укрзалізницю» та дозволить відмовитися від перехресного субсидіювання

Кабінет міністрів ухвалив рішення про старт експериментального механізму державного замовлення на внутрішні пасажирські перевезення залізничним транспортом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю» та Мінрозвитку.

Йдеться про поступовий перехід до європейської моделі PSO (Public Service Obligation), коли держава на системній основі компенсує перевізнику різницю між реальною собівартістю перевезень і чинними соціально доступними тарифами.

«В середньому фактична собівартість поїздки більше ніж у три рази перевищує ціну квитка у внутрішньому сполученні, адже пасажирські залізничні перевезення лишаються максимально доступними для всіх. Це надважливо в умовах воєнного стану, коли залізницею користуються наші захисники та їхні родини, родини ВПО й багато інших людей, які потребують допомоги держави», – зазначає пресслужба компанії.

Так, держава на системній основі компенсуватиме залізничному перевізнику різницю між реальною собівартістю перевезень і чинними тарифами. На 2026 рік обсяг державного замовлення на пасажирські перевезення встановлено на рівні 16 млрд грн. Ці кошти покриють основні маршрути далекого сполучення, щоб країна залишалася з’єднаною.

Держава не лише замовлятиме послуги, а й контролюватиме їх виконання. До перевірки коректності витрат із самого початку буде залучена Державна аудиторська служба України (ДАСУ) – щоб кожна бюджетна гривня використовувалася ефективно. Кошти перераховуватимуться щоквартально шляхом авансування. Також буде профінансовано перевезення, виконані у січні–лютому 2026 року.

«Нова модель запроваджує прозорі та прогнозовані правила фінансування пасажирських перевезень, зменшує фінансове навантаження на АТ «Укрзалізниця» та поступово дозволить відмовитися від перехресного субсидіювання між видами діяльності залізничного транспорту», – зазначає Мінрозвитку.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Росія майже щодня завдає ударів по українській залізниці, але Україні вдається підтримувати необхідну логістику.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів вирішив переспрямувати понад 1,41 млрд грн, які до великої війни було виділено на будівництво міжнародного аеропорту «Дніпро», на купівлю пасажирських вагонів.

До слова, «Укрзалізниця» адаптує розклад популярного поїзда №21/22 Харків – Львів на користь трьох обласних центрів.