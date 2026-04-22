Металурги забезпечили Україні 5,5% ВВП – дослідження

Металурги забезпечили Україні 5,5% ВВП та 15% загального експорту у минулому році – GMK Center

Гірничо-металургійний комплекс (ГМК) України забезпечив 5,5% валового внутрішнього продукту у 2025 році, попри суттєві втрати через війну. Також він дав Україні $6,2 млрд, або 15,2% загального експорту. Показники у галузі знижуються – передусім через дію європейского екологічного мита СВАМ та відсутність державної політики. Про це йдеться у дослідженні GMK Center.

Порівняно з 2024 роком частка галузі у ВВП скоротилася з 7,2% – через відсутність достатньої державної підтримки галузі, на відміну від провідних економік світу, які застосовують субсидії та торговельні обмеження для захисту своїх виробників.

Попри скорочення, галузь залишається важливою для економіки та експорту. У 2025 році експорт продукції ГМК становив $6,2 млрд, або 15,2% загального експорту України. Водночас посилилася орієнтація на європейський ринок: частка ЄС в експорті української сталі зросла з 66% до 79%.

У дослідженні зазначається, що українські виробники втрачають позиції на традиційних ринках, зокрема в країнах Близького Сходу та Північної Африки, а також у Туреччині. Це пов’язано з конкуренцією з боку Китаю та Росії. На внутрішньому ринку частка імпорту у 2025 році досягла 40%

За даними GMK Center, за останні чотири роки виробництво сталі в Україні скоротилося на 65%, до 7 млн тонн на рік проти 21 млн тонн у 2021 році. Серед ключових факторів - високі витрати на енергію та вплив механізму CBAM, який знижує конкурентоспроможність української продукції на зовнішніх ринках.

Як відомо, металургія залишається одним із ключових донорів українського бюджету: найбільші компанії галузі за 5 років сплатили 190 млрд грн податків. Падіння у галузі - це прямі втрати валютної виручки та доходів бюджету.