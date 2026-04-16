Обмеження строку служби вагонів призведе до зростання вартості перевезень – експерт

Списання вагонів за віком вигідне монополістам і спотворює конкуренцію – експерт

Списання вантажних вагонів за віком є необ’єктивним і створює ризики для конкуренції на ринку перевезень. Про це заявив директор з транспорту компанії «Ост-Вест Логістік Нетцверк» Микола Сайгак.

За його словами, викликає питання сам механізм оцінки стану вагонів – адже фактично це рішення працює в інтересах Укрзалізниці як монополіста на залізничному ринку, який має значний вплив на ринок.

«Від оцінки технічного стану вагонів залежить конкурентоспроможність приватних операторів. Ця постанова, по суті, грає на руку Укрзалізниці, адже зменшує кількість приватного рухомого складу», – зазначив Сайгак.

Він нагадав, що передумови для нинішньої ситуації сформувалися ще до повномасштабної війни, коли українські оператори активно закуповували вживані вагони. Це покрило дефіцит вагонів на українскому ринку, і сприяло зростанню перевезень. Але після початку повномасштабного вторгнення ситуація змінилася: обсяги перевезень скоротилися через падіння зовнішньоекономічної активності, тоді як кількість вагонів залишилася відносно стабільною.

«Вантажів стало менше, а вагонів – майже стільки ж. Почалася боротьба за вантажі, тому Укрзалізниця зацікавлена у зменшенні приватного парку», – впевнений експерт.

Додатковим фактором тиску на приватних власників вагонів стало різке зростання вартості їх ремонту: за словами Сайгака, після реформування ремонтного напрямку УЗ і створення окремої вагонної компанії депо отримали завдання працювати на самоокупність. В результаті вартість планового ремонту вагонів значно зросла, і зараз, за оцінками експерта, вона окупається лише за пів року роботи вагона.

«Для власників це економічно невигідно. Тож багато хто просто ставить вагони в відстій, коли настає час ремонту», – каже він.

На тлі обмеженого доступу до інвестицій і загального скорочення перевезень це призводить до поступового зменшення приватного вагонного парку. Відповідно, бізнес недоотримує доходи, а ринок стає менш конкурентним.

«Коли у бізнесу зменшується кількість робочого парку, він менше перевозить і менше заробляє. Бізнес страждає, а Укрзалізниця – залишається збитковою», – підкреслив Сайгак.

Як відомо, уряд планує масове виведення з експлуатації вантажних вагонів, вік яких не відповідає нормі. Через такий «ейджизм» вже до 2031 року ринок може втратити майже 68 тис. вагонів. Це означає різкий дефіцит рухомого складу, адже на оновлення потрібно майже 2 мільярди доларів, яких в Україні немає. Наслідки для економіки, за оцінками аналітиків, будуть серйозні, адже не буде чим перевозити вантажі, відтак зростуть ціни на логістику і впаде експорт. Це напряму вдарить по економіці і призведе до втрати робочих місць.