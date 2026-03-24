Російські металургійні гіганти масово зупиняють виробництво

Один з найбільших російських виробників сталі зупинив частину потужностей

Російська металургія, яка роками була одним із головних наповнювачів бюджету РФ, опинилася у стані колапсу. За даними російських медіа, найбільші комбінати країни-агресора почали консервувати потужності та масово скорочувати персонал через санкції та падіння попиту, інформує «Главком».

Як повідомляється, ситуація в російському гірничо-металургійному комплексі стала критичною. Ключові гравці ринку, зокрема Магнітогорський металургійний комбінат та «Сєвєрсталь», зіткнулися з неможливістю реалізувати продукцію та обслуговувати борги. Там почали зупиняти частину потужностей, скорочувати інвестиції та зменшувати управлінський персонал на 10%.

«Виробництво сталі є найчутливішим барометром економічної ситуації, і нинішній стан галузі дуже складний», – зазначив генеральний директор Магнітогорського металургійного комбінату  Павло Шиляєв.

На підприємстві повідомили, що для «збереження ринкових позицій» комбінат проводить комплексні заходи щодо зменшення витрат: оптимізує складські запаси, скорочує ремонт обладнання і практично зупинив реалізацію інвестиційної програми.

«Прийнято складне, але економічно обґрунтоване рішення – вивести з роботи незавантажені виробничі агрегати. Цей захід торкнувся практично всіх підприємств групи», – сказав Шиляєв.

Шиляєв також нагадав, що на початку березня було зупинено на консервацію шахта Чертинська-Коксова «ММК-Вугілля». Крім того, було виведено з роботи частину агрегатів «ММК-Метиз», у режимі скороченого робочого часу вже працюють персонал та агрегати Лисьвенського металургійного заводу.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін заявив про погіршення основних макроекономічних показників на початку 2026 року. За словами диктатора, динаміка ключових показників на старті року стала негативною. Він навів дані Росстату, згідно з якими валовий внутрішній продукт у січні 2026 року знизився на 2,1% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

До слова, російську економіку буде важко чи навіть неможливо повернути до нормального стану без нової кризи. За словами експертки Берлінського центру Карнегі, економіка РФ тримається на плаву, але водночас руйнує власне майбутнє. Зазначається, що в альпінізмі «‎зона смерті» – це висоти, кількості кисню на яких недостатньо для тривалої підтримки людського життя. На думку наукової співробітниці Берлінського центру Карнегі з вивчення Росії та Євразії Олександри Прокопенко, сьогодні Росія перебуває саме в такому стані.

