Україна нарощує імпорт борошна на тлі стабільного експорту: чому так відбувається

Україна почала більше закуповувати борошна за кордоном
Протягом липня-березня 2025/2026 маркетингового року Україна продемонструвала нову тенденцію на ринку зернопереробки: при стабільних обсягах продажу власного борошна за кордон, країна почала активніше закуповувати іноземну продукцію. Про це повідомляє «Главком» з посилання на спілку «Борошномели України».

Експорт борошна

Повідомляється, що за дев’ять місяців поточного сезону Україна експортувала 48,3 тис. тонн пшеничного борошна. Це лише на 1,5 тис. тонн менше, ніж за аналогічний період минулого року (49,8 тис. т). Цікаво, що частка поставок до Європейського Союзу скоротилася – з 44% до 35%.

Попри це, європейські країни залишаються в топі покупців.

П’ятірка найбільших імпортерів українського борошна:

  • Молдова – 14,9 тис. т;
  • Палестина – 9,2 тис. т;
  • Чехія – 7,4 тис. т;
  • Ізраїль – 4,4 тис. т.
  • Іспанія — 4,2 тис. т. 

Чому зростає імпорт борошна

Паралельно з експортом Україна збільшила і закупівлі пшеничного борошна на зовнішніх ринках. За вказаний період імпорт зріс до 2,3 тис. тонн, тоді як минулого сезону цей показник становив 1,9 тис. тонн.

Експерти пов’язують таке зростання з потребою ринку у специфічних сортах борошна (наприклад, для кондитерських виробів або пасти), які в обмеженій кількості виробляються всередині країни, а також із загальними ринковими коливаннями цін.

«Главком» писав, що замість очікуваного весняного подорожчання, український ринок овочів накрила чергова хвиля зниження цін на ріпчасту цибулю. Фермери, які тримали продукцію до березня в надії на високі прибутки, змушені переглядати цінники у бік зменшення.

Також в Україні різко подорожчали тепличні помідори через дефіцит на ринку та скорочення імпорту, зокрема з Туреччини. Як повідомили аналітики проєкту EastFruit, наприкінці тижня томати продавалися по 120-140 грн за кілограм, що приблизно на 10% дорожче, ніж раніше.

До слова, Великдень 2026 року обіцяє стати одним із найдорожчих за останні роки. Попри сподівання на стабілізацію цін, вартість традиційного святкового кошика продовжує бити рекорди: цьогоріч набір базових продуктів обійдеться родині майже у дві тисячі гривень. Головними драйверами подорожчання стали м'ясна продукція та молочні вироби, ціни на які злетіли через дефіцит сировини та зростання витрат на логістику.

