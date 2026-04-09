Україна нарощує імпорт борошна на тлі стабільного експорту: чому так відбувається

Україна збільшила закупівлі пшеничного борошна на зовнішніх ринках

Протягом липня-березня 2025/2026 маркетингового року Україна продемонструвала нову тенденцію на ринку зернопереробки: при стабільних обсягах продажу власного борошна за кордон, країна почала активніше закуповувати іноземну продукцію. Про це повідомляє «Главком» з посилання на спілку «Борошномели України».

Експорт борошна

Повідомляється, що за дев’ять місяців поточного сезону Україна експортувала 48,3 тис. тонн пшеничного борошна. Це лише на 1,5 тис. тонн менше, ніж за аналогічний період минулого року (49,8 тис. т). Цікаво, що частка поставок до Європейського Союзу скоротилася – з 44% до 35%.

Попри це, європейські країни залишаються в топі покупців.

П’ятірка найбільших імпортерів українського борошна:

Молдова – 14,9 тис. т;

Палестина – 9,2 тис. т;

Чехія – 7,4 тис. т;

Ізраїль – 4,4 тис. т.

Іспанія — 4,2 тис. т.

Чому зростає імпорт борошна

Паралельно з експортом Україна збільшила і закупівлі пшеничного борошна на зовнішніх ринках. За вказаний період імпорт зріс до 2,3 тис. тонн, тоді як минулого сезону цей показник становив 1,9 тис. тонн.

Експерти пов’язують таке зростання з потребою ринку у специфічних сортах борошна (наприклад, для кондитерських виробів або пасти), які в обмеженій кількості виробляються всередині країни, а також із загальними ринковими коливаннями цін.

