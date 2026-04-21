Японія скасувала обмеження на експорт зброї

glavcom.ua
Токіо зробило черговий крок до відмови від пацифістської політики, запровадженої після Другої світової війни
фото: AP

Нові правила розв’язують руки японському оборонному бізнесу, дозволяючи компаніям безпосередньо продавати летальне озброєння 17 країнам

Прем'єр-міністерка Японії Санае Такаїчі скасувала обмеження на експорт летальної зброї іншим країнам, оскільки Токіон стикається зі зростаючими загрозами з боку Китаю та непередбачуваністю з боку Сполучених Штатів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The New York Times.

Очільниця японського уряду пояснила, що середовище безпеки стало занадто складним. «Жодна країна зараз не може самостійно захистити свій мир і безпеку», – каже вона.

Як пишуть журналісти, головний партнер Токіо – Вашингтон – стає непередбачуваним. Адміністрація президента США Дональда Трампа нещодавно вивела частину військових активів з Азії. Це викликало шок у японському уряді. Тепер країна прагне показати Китаю, Росії та Північній Кореї, що демократії Тихого океану мають власний ланцюг постачання зброї.

Нові правила розв'язують руки японському оборонному бізнесу. Тепер компанії можуть продавати летальне озброєння безпосередньо 17 країнам. Японія планує постачати сучасні фрегати для Філіппін, підводні човни для Індонезії, а також системи ППО та високотехнологічне обладнання.

Водночас деякі обмеження залишаються. Японія досі забороняє передачу зброї країнам, де тривають активні бойові дії. Виняток можливий лише у випадку, якщо під загрозою опиниться національна безпека самої Японії.

Такаїчі запевняє, що країна не стає агресором. «Немає абсолютно жодних змін у нашій відданості дотриманню шляху та фундаментальних принципів, яких ми дотримуємося як мирна нація понад 80 років після війни», – пояснила премʼєрка.

Раніше повідомлялося, що уряд Японії на чолі з прем’єр-міністеркою Санае Такаїті офіційно ухвалить зміни до законодавства, що дозволять суттєво спростити експорт військової продукції. Рішення було підтримано правлячою партією.

Реформа спрямована на стимулювання японського оборонно-промислового комплексу та розширення військової допомоги союзникам. Попит на японську зброю зріс через навантаження на американські виробничі потужності, спричинене війнами в Україні та Ірані.

До слова, Міністерство оборони Японії розпочало розгортання перших підрозділів, оснащених крилатими ракетами великої дальності власної розробки. Йдеться про модернізовані ракети Type-12, дальність яких була збільшена з 200 до понад 1000 км. Це дозволяє уражати цілі на території потенційних противників у разі нападу.

