Загадкова загибель бійця тероборони на кордоні з Білоруссю: перші результати розслідування

Військовослужбовці за командою командира відкрили вогонь на ураження після повідомлення про появу невідомих осіб поблизу лінії кордону

Правоохоронці розслідують загибель бійця тероборони на Волині у межах кримінальної справи про порушення правил несення бойового чергування.

Про це Держбюро розслідувань повідомило у відповідь на запит «Громадського телебачення».

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Слідство наразі встановило, що інцидент стався 25 лютого приблизно о 02:00 поблизу села Тур Ковельського району Волинської області.

«Військовослужбовці за командою командира відкрили вогонь на ураження після повідомлення про появу невідомих осіб поблизу лінії кордону України з Білоруссю», – зазначив директор територіального управління ДБР у Львові Руслан Ляшко.

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Унаслідок цього було поранено одного з військових, який під час транспортування помер.

У ДБР зазначили, що вже допитали всіх свідків, розслідування триває. Наразі призначені експертизи, результати яких допоможуть установити обставини події.

Водночас у Бюро повідомили, що розслідують кримінальну справу щодо вчинення службовцями Закарпатської митниці кримінальних правопорушень, що «виразилося у безперешкодному незаконному ввезені на митну територію України техніки у заводському пакуванні». Однак у ДБР не уточнили, як саме дві справи пов'язані.

Більше деталей щодо розслідування загибелі бійця у Бюро не розголошують, посилаючись на таємницю слідства.

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«Інша інформація містить таємницю досудового розслідування, і з метою забезпечення інтересів слідства доступ до такої інформації є обмеженим», – йдеться у відповіді.

Раніше повідомлялося, що на українсько-білоруському кордоні під час виконання бойового завдання загинув 33-річний боєць тероборони Волині Сергій Панасюк. Розпочалося розслідування. У Нацполіції Волинської області заявили, що «точно відомо, що постріли здійснювались не з боку Білорусі».

«Українська правда» 6 березня повідомила, що до неї звернулися родичі загиблого та заявили, що підрозділ, у якому служив Панасюк, раптово перевели під Бахмут. Рідні запідозрили, що це пов'язано з бажанням приховати справжні обставини смерті бійця.

Водночас у Північному об’єднаному пресцентрі ЗСУ повідомили, що військову частину, в якій служив Сергій Панасюк, передислокували на схід планово, і це переміщення не пов'язано з інцидентом поблизу кордону.

Сергій Панасюк брав участь у війні на Донбасі, а після початку повномасштабного вторгнення вступив до лав тероборони. Він був командиром стрілецького взводу. У нього залишилися донька та син.

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До слова, триває 393-тя доба російського широкомасштабного вторгнення. РФ продовжує збройну агресію проти України, не полишає намірів щодо повної окупації Донецької та Луганської областей. Противник продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках, на інших – обороняється. Минулої доби підрозділами Сил оборони відбито 83 ворожих атаки на східній ділянці фронту.

Раніше повідомлялося, що у Львові застрелився курсант університету внутрішніх справ. Трагічний інцидент трапився під час перебування молодика в наряді. Хлопець був родом із Рівненщини, незабаром йому мало б виповнитися 19 років.

Крім того, ДБР назвало причини загибелі чотирьох військових у навчальному центрі.