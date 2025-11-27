«Метінвест» побудував на Київщині перший підземний бункер «Цитадель» для цивільних: що відомо

«Метінвест» Ахметова і Агентство відновлення збудували на Київщині укриття «Цитадель» для цивільних

У Бородянці Київської області ввели в експлуатацію перше в Україні підземне модульне укриття нового типу – бункер «Цитадель». Його створила компанія «Метінвест», у співпраці з Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури за підтримки Міністерства розвитку громад і територій.

«Цитадель» вперше показали на конференції Ukraine Recovery Conference 2025 у Римі. Це модульна сталева конструкція, призначена для захисту цивільних у школах, лікарнях, на промислових об’єктах і в житлових районах. Такі укриття можуть встановлюватися в різних конфігураціях, залежно від потреб території або закладу.

Перший бункер моделі «Цитадель», змонтований у Бородянці, має циліндричну конструкцію діаметром 2,4 метра та встановлений на глибині до п’яти метрів. Укриття розраховане на 48 людей і обладнане двома захищеними виходами, вентиляцією, автономними системами живлення, водопостачання та обігріву, а також санітарними вузлами.

Голова Державного агентства відновлення Сергій Сухомлин підкреслив, що такі рішення є критично важливими для країни в умовах війни.

«Безпечні нові укриття для цивільних це життєва необхідність для України в умовах війни. Українці мають отримати надійний захист. «Цитадель» – саме таке рішення: швидке, ефективне, відповідає сучасним стандартам безпеки», – сказав він.

Операційний директор Групи «Метінвест» Олександр Мироненко каже, що досвід компанії у виробництві підземних укриттів уже довів ефективність таких рішень у бойових умовах.

«Ми в «Метінвесті» маємо значний досвід виробництва й застосування сталевих підземних укриттів – «криївок» – для поясів оборони та операторів дронів, підземних шпиталів і командних пунктів, які довели свою ефективність у бойових умовах. Понад 800 таких бункерів вже встановлено в країні. Тепер ми масштабуємо ці рішення для захисту цивільних осіб. Це наша відповідальність як Групи «Метінвест» і принципова позиція нашого акціонера, Ріната Ахметова. Вона є основою нашого бізнесу», – зазначив він.

За інформацією розробників, модульність конструкції дозволяє адаптувати укриття для різних об’єктів – від освітніх і медичних закладів до промислових підприємств та прифронтових громад. Секції з’єднуються у блоки, а повний монтаж триває лише кілька днів. Укриття може використовуватися як тимчасове або довготривале рішення.