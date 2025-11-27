У Бородянці встановлено перше модульне підземне укриття (фото)

В Україні налічується 240 прифронтових громад, і за попередніми оцінками, кожній із них може знадобитися до 20 таких укриттів

У Бородянці на Київщині Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України встановило перше модульне підземне укриття. Ця конструкція є швидким та сучасним рішенням для забезпечення захисту населення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство розвитку громад та територій України.

Укриття розташоване в центрі Бородянки, у зоні найбільшої активності громади. Поруч розміщені з адміністративні, соціальні та житлові об’єкти. Воно розраховане на 48 осіб і повністю відповідає принципам інклюзивності: споруда обладнана пандусом, підйомником та автоматизованою системою доступу, яка відчиняється під час повітряної тривоги.

Розташування та характеристики укриття

Монтаж укриття тривав менше місяця: підготовчі роботи стартували 21 серпня 2025 року, а 10 вересня об’єкт був повністю готовий. За даними міністерства, будівництво споруди коштувало 5,5 млн грн. Укриття встановлене під землею, має основний та аварійний виходи й оснащене системами опалення, вентиляції, водопостачання, водовідведення та пожежною сигналізацією. Планується встановити ще п'ять таких споруд у інших частинах селища.

Доступ до конструкції автоматизований: сховище відчиняється під час повітряної тривоги фото: Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України/Facebook

Укриття розраховане на 48 осіб і повністю відповідає принципам інклюзивності фото: Міністерство розвитку громад та територій України/Facebook

Конструкція включає кілька тамбурів, два приміщення для перебування людей і санвузол. Передбачено систему автономного енергоживлення на базі залізофосфатних акумуляторів та генератора. Внутрішнє обладнання включає оздоблення, місця для сидіння, вентиляцію та матеріали герметизації. Укриття забезпечує захист від уламків, ударної хвилі, хімічного ураження та радіоактивного пилу.

Укриття оснащене системами опалення, вентиляції, водопостачання, водовідведення та пожежною сигналізацією фото: Міністерство розвитку громад та територій України/Facebook

«Оскільки будівництво стаціонарного укриття на 100 осіб коштує приблизно 1,3 млн євро й триває до двох років, модульне укриття, розраховане на таку ж кількість людей коштує близько 220 тис. євро і монтується приблизно за два тижні. Це оптимальне рішення враховуючи воєнні ризики і безпекову ситуацію в країні. Водночас такі споруди не можуть повністю замінити стаціонарні сховища, які забезпечують значно вищий рівень безпеки та комфорт для тривалого перебування людей. Але підземні модульні укриття – оптимальне рішення для тимчасового убезпечення», – зауважили у міністерстві.

Скільки мобільних укриттів треба збудувати в Україні

В Україні налічується 240 прифронтових громад, і за попередніми оцінками, кожній із них може знадобитися до 20 таких укриттів.

У Бородянці встановлено укриття українського виробництва. Паралельно ще два виробники завершують розробку та випробування власних модульних підземних укриттів. Це дозволить масштабувати проєкт у прифронтових регіонах та швидко забезпечувати громади сучасними, надійними й доступними безпековими рішеннями.

Нагадаємо, у Борисполі на Київщині почали встановлювати перші мобільні укриття. У планах поки що – три наземні сховища. Перші два укриття встановлюють на вулиці Завокзальній, 17 неподалік від залізничної станції в місті. Ще одне запланували розмістити в центрі міста біля Бориспільської дитячо-юнацької спортивної школи на вул. Солонецькій, 4. Сховища передбачені для бориспільців, у яких поряд із домом чи роботою немає стаціонарних укриттів.

До слова, критична інфраструктура Києва залишається вразливою до російських обстрілів, оскільки неможливо створити над ТЕЦ захист другого рівня. За словами в.о. першого заступника голови КМДА Петра Пантелеєва, на початку осені столиця мала стовідсоткову спроможність, оскільки витратили мільярди гривень на ремонт енергооб'єктів після попередніх атак, однак створити над ТЕЦ захист другого рівня не можуть, оскільки кожна з них займає 100 гектарів, як площа житлового мікрорайону.