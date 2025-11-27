Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Бородянці встановлено перше модульне підземне укриття (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У Бородянці встановлено перше модульне підземне укриття (фото)
В Україні налічується 240 прифронтових громад, і за попередніми оцінками, кожній із них може знадобитися до 20 таких укриттів
фото: Міністерство розвитку громад та територій України/Facebook

За даними Міністерства розвитку громад та територій України, будівництво споруди коштувало 5,5 млн грн

У Бородянці на Київщині Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України встановило перше модульне підземне укриття. Ця конструкція є швидким та сучасним рішенням для забезпечення захисту населення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство розвитку громад та територій України.

Укриття розташоване в центрі Бородянки, у зоні найбільшої активності громади. Поруч розміщені з адміністративні, соціальні та житлові об’єкти. Воно розраховане на 48 осіб і повністю відповідає принципам інклюзивності: споруда обладнана пандусом, підйомником та автоматизованою системою доступу, яка відчиняється під час повітряної тривоги.

Розташування та характеристики укриття

Монтаж укриття тривав менше місяця: підготовчі роботи стартували 21 серпня 2025 року, а 10 вересня об’єкт був повністю готовий. За даними міністерства, будівництво споруди коштувало 5,5 млн грн. Укриття встановлене під землею, має основний та аварійний виходи й оснащене системами опалення, вентиляції, водопостачання, водовідведення та пожежною сигналізацією. Планується встановити ще п'ять таких споруд у інших частинах селища.

Доступ до конструкції автоматизований: сховище відчиняється під час повітряної тривоги
Доступ до конструкції автоматизований: сховище відчиняється під час повітряної тривоги
фото: Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України/Facebook
Укриття розраховане на 48 осіб і повністю відповідає принципам інклюзивності
Укриття розраховане на 48 осіб і повністю відповідає принципам інклюзивності
фото: Міністерство розвитку громад та територій України/Facebook

Конструкція включає кілька тамбурів, два приміщення для перебування людей і санвузол. Передбачено систему автономного енергоживлення на базі залізофосфатних акумуляторів та генератора. Внутрішнє обладнання включає оздоблення, місця для сидіння, вентиляцію та матеріали герметизації. Укриття забезпечує захист від уламків, ударної хвилі, хімічного ураження та радіоактивного пилу.

Укриття оснащене системами опалення, вентиляції, водопостачання, водовідведення та пожежною сигналізацією
Укриття оснащене системами опалення, вентиляції, водопостачання, водовідведення та пожежною сигналізацією
фото: Міністерство розвитку громад та територій України/Facebook

«Оскільки будівництво стаціонарного укриття на 100 осіб коштує приблизно 1,3 млн євро й триває до двох років, модульне укриття, розраховане на таку ж кількість людей коштує близько 220 тис. євро і монтується приблизно за два тижні. Це оптимальне рішення враховуючи воєнні ризики і безпекову ситуацію в країні. Водночас такі споруди не можуть повністю замінити стаціонарні сховища, які забезпечують значно вищий рівень безпеки та комфорт для тривалого перебування людей. Але підземні модульні укриття – оптимальне рішення для тимчасового убезпечення», – зауважили у міністерстві. 

Скільки мобільних укриттів треба збудувати в Україні

В Україні налічується 240 прифронтових громад, і за попередніми оцінками, кожній із них може знадобитися до 20 таких укриттів. 

У Бородянці встановлено укриття українського виробництва. Паралельно ще два виробники завершують розробку та випробування власних модульних підземних укриттів. Це дозволить масштабувати проєкт у прифронтових регіонах та швидко забезпечувати громади сучасними, надійними й доступними безпековими рішеннями.

Нагадаємо, у Борисполі на Київщині почали встановлювати перші мобільні укриття. У планах поки що – три наземні сховища. Перші два укриття встановлюють на вулиці Завокзальній, 17 неподалік від залізничної станції в місті. Ще одне запланували розмістити в центрі міста біля Бориспільської дитячо-юнацької спортивної школи на вул. Солонецькій, 4. Сховища передбачені для бориспільців, у яких поряд із домом чи роботою немає стаціонарних укриттів.

До слова, критична інфраструктура Києва залишається вразливою до російських обстрілів, оскільки неможливо створити над ТЕЦ захист другого рівня. За словами в.о. першого заступника голови КМДА Петра Пантелеєва, на початку осені столиця мала стовідсоткову спроможність, оскільки витратили мільярди гривень на ремонт енергооб'єктів після попередніх атак, однак створити над ТЕЦ захист другого рівня не можуть, оскільки кожна з них займає 100 гектарів, як площа житлового мікрорайону.

 

Теги: Київщина укриття Бородянка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Відключення світла 31 жовтня 2025 року: як діятимуть графіки на Київщині
30 жовтня, 20:50
За словами очільника КОВА, наслідки атаки зафіксовано у двох районах області
Нічний обстріл Київщини: на рубежах області знищено 60 дронів
30 жовтня, 12:27
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Київщина: графіки відключення світла 27 листопада 2025 року
Вчора, 20:44
Фігурант разом із двома знайомими перебував в одному з пішохідних переходів міста, де справляв фізіологічні потреби на стіни переходу. Чоловік, що проходив повз, зробив зауваження юнакам
У Бучі 18-річний хлопець жорстоко побив чоловіка, який зробив йому зауваження у пішохідному переході
6 листопада, 11:43
Суд наклав арешт на вилучену продукцію, завдяки оперативним діям детективів вдалося запобігти незаконному експорту деревини на суму майже 2 млн грн
На Київщині викрито схему незаконного експорту цінної деревини: проведено понад 60 обшуків
11 листопада, 10:52
У Білій Церкві збудують квартал для переселенців з Маріуполя
У Білій Церкві збудують квартал для переселенців з Маріуполя
13 листопада, 16:08
Peirates hybridus не має смертельної отрути та не є переносником хвороб
На Київщині дитину вкусив клоп-убивця
15 листопада, 19:15
У низці областей введено екстрені відключення світла
У низці областей введено екстрені відключення світла
20 листопада, 15:06
Жінка стояла на вході в укриття і не пустила матір з дитиною всередину
Жінка з дитиною не змогла потрапити до укриття у столиці: реакція поліції
25 листопада, 09:10

Новини

У Бородянці встановлено перше модульне підземне укриття (фото)
У Бородянці встановлено перше модульне підземне укриття (фото)
На Дарниці чоловік пограбував дівчину, погрожуючи іграшковим пістолетом
На Дарниці чоловік пограбував дівчину, погрожуючи іграшковим пістолетом
На Білоцерківщині літній чоловік згорів заживо у власному будинку
На Білоцерківщині літній чоловік згорів заживо у власному будинку
У Києво-Печерській лаврі висаджено тюльпанове дерево на честь полеглих захисниць
У Києво-Печерській лаврі висаджено тюльпанове дерево на честь полеглих захисниць
Екстрена допомога у столиці. Ексочільниця медичного департаменту КМДА розвіяла популярний міф
Екстрена допомога у столиці. Ексочільниця медичного департаменту КМДА розвіяла популярний міф
Як дістатися з Либідської до Дарницької площі: схема тимчасового маршруту
Як дістатися з Либідської до Дарницької площі: схема тимчасового маршруту

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
Сьогодні, 05:57
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
25 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
24 листопада, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
23 листопада, 12:49
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua