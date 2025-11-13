Головна Київ Новини
Смертельна ДТП на Київщині: поліція розслідує загибель жінки, яка раптово вибігла на дорогу

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
ДТП сталася на ділянці автодороги сполученням Київ-Вишгород-Десна, неподалік села Вища Дубечня
Водій автомобіля Mercedes, рухаючись в напрямку міста Вишгород, скоїв наїзд на жінку

Поліція Київщини розслідує обставини смертельної дорожньо-транспортнної пригоди, яка сталася днями на ділянці автодороги сполученням Київ-Вишгород-Десна, неподалік села Вища Дубечня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу поліції Київської області.

Поліцейські попередньо встановили, що 61-річний водій автомобіля Mercedes Sprinter, рухаючись в напрямку міста Вишгород, скоїв наїзд на жінку, яка раптово вибігла на проїжджу частину.

«Внаслідок дорожньо-транспортної події, 49-річна потерпіла отримала травми несумісні з життям та загинула на місці, під час надання невідкладної медичної допомоги», – повідомили у поліції.

Слідчі слідчого управління поліції Київщини розпочали кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України). Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, з січня по квітень 2025 року на дорогах України сталося 6736 ДТП із загиблими та травмованими. У середньому стається 56 тяжких аварій щодня. Це на 4% більше, ніж за аналогічний період 2024 року. За чотири місяці 2025 року вже загинули 815 людей, ще 8330 дістали поранення.

До слова,, на Рівненщині поліція розслідує самогубство 16-річного підлітка. Напередодні він на мотоциклі збив чоловіка, котрий згодом помер.

