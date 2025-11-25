Нічна атака РФ на Київщину: є жертви та руйнування в чотирьох районах (фото)

Прокурори спільно з правоохоронними органами та експертами працюють на місцях влучань

У Білій Церкві пошкоджено багатоквартирний будинок, рятувальники евакуювали 46 мешканців із підвалу та під’їздів.

У ніч проти 25 листопада ворог завдав чергового масованого удару по населених пунктах Київської області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської обласної прокуратури.

Зокрема, у місті Біла Церква пошкоджено багатоквартирний будинок, рятувальники евакуювали 46 мешканців із підвалу та під’їздів. Внаслідок удару одна людина загинула, вісім осіб зазнали поранень, серед постраждалих дитина 2011 року народження. Також пошкоджено ще чотири житлові будинки та один автомобіль.

Прокурори спільно з правоохоронними органами та експертами працюють на місцях влучань фото: Київська міська прокуратура

У Вишгородському районі пошкоджено приватний житловий будинок та господарську споруду.

В Обухівському районі пошкоджено два приватні будинки.

У Броварському районі виникли пожежі. Пошкоджено 25 приватних будинків та автомобілі.

Наслідки нічної атаки на Київщину фото: Київська міська прокуратура

Прокурори спільно з правоохоронними органами та експертами працюють на місцях, фіксують наслідки обстрілів та документують воєнні злочини рф, які кваліфікуються за ст. 438 КК України - порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, уночі 25 листопада російські терористи вдарили по Київській області ракетами та безпілотниками. Як відомо, внаслідок атаки у Білій Церкві постраждала дівчина 14 років. Попередньо у неї поранення спини. Їй вже надається необхідна медична допомога.

Також уночі 25 листопада російські терористи атакували Київ ракетами та безпілотниками. Внаслідок чого загинула людина.