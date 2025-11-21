Головна Київ Новини
Зоопарк повідомив про стан оленя, який постраждав під час обстрілу Києва

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Зоопарк повідомив про стан оленя, який постраждав під час обстрілу Києва
Мо проходить реабілітацію, лікується і знаходиться на «особливій» м'якій дієті
фото: пресслужба столичного зоопарку

Мунтжак Мо отримав важку травму голови із переломом нижньої щелепи

У столичному зоопарку кілька тварин постраждали внаслідок нічного обстрілу Києва 14 листопада. Серед них мініатюрний азійський олень – мунтжак Мо. Йому зробили операцію, зараз він проходить курс реабілітації. Про це повідомила пресслужба зоопарку, інформує «Главком».

Зазначається, що тієї ночі вибухова хвиля зачепила частину території зоопарку, пошкодивши вікна та конструкції. Внаслідок обстрілу легкі поранення отримали шпороносна черепаха та кайман крокодиловий, їм одразу надали допомогу.

Мунтжак Мо отримав важку травму голови із переломом нижньої щелепи. Шанси на виживання становили 50/50, але завдяки своєчасній операції та професійному догляду ветеринарів життя маленького оленя вдалося зберегти, розповіли у зоопарку. Наразі Мо успішно відновлюється і він стабільно йде на поправку.

«Найкритичніший тиждень вже позаду. Післяопераційний період минув вдало, і з кожним днем зростає впевненість, що Мо повністю одужає», – повідомив обнадійливу новину директор Київського зоопарку Кирило Трантін.

Наразі олень проходить реабілітацію, лікується і знаходиться на «особливій» м'якій дієті: запарена зернова суміш, розмочені гранули люцерни та подрібнене сіно, зазначили в зоопарку.

Китайський мунтжак чи мунтжак Рівса – невеликі короткошерсті олені. Довжина тіла 90–110 см, висота в холці 40–55 см. Середня вага 15–20 кг, а рекордна вага самця – 32 кг. Цей вид вважається одним з найкрупніших серед мунтжаків.

Мають темно-горіхове хутро. На морді – темні смуги в формі букви V, і це одна з характерних особливостей виду. Ще одна їхня особливість – це роги, вони достатньо прості, кожен має одне, максимум два відгалуження. Як і в інших оленів, роги мають тільки самці. В дикій природі живуть не більше 10 років, а в неволі їхній вік може досягати 20 років. Харчуються листям, пагонами та корою. Іноді можуть їсти яйця птахів. Активні в сутінках.

Нагадаємо, у  ніч проти 14 листопада Київ зазнав масованої атаки дронами та ракетами. Відомо про понад 30 постраждалих. Атака спричинила руйнування у 22 локаціях дев'яти районів столиці. Постраждали житлові будинки, лікарня, дипломатична установа, магазини, офіси. У кількох районах горіли будинки й автівки, були пошкоджені тепломережі.

Попри постійні обстріли, Київський зоопарк продовжує свою роботу, приділяючи особливу увагу безпеці тварин. Директор зоопарку Кирило Трантін в інтерв'ю «Главкому» повідомив, яких мешканців ховають в укриття під час повітряних тривог. На запитання про наявність укриттів для тварин, Кирило Трантін зазначив, що для левів укриття є, а для решти – укриття є лишевід негоди. Проте під час тривоги персонал зоопарку все одно не залишає тварин без нагляду. «Коли починається тривога, ми не відходимо від тварин. Бо якщо буде влучання, маємо бути поруч», – наголосив директор.   

