Ткаченко назвав посадовця, який зриває розгортання системи мобільних укриттів у столиці

За словами Ткаченка, фінансисти мерії свідомо «підкладають бомбу» під райони

Директор департаменту фінансів Київської міської державної адміністрації Володимир Репік зриває план розгортання системи мобільних укриттів у столиці. Про це заявив голова КМВА Тимур Ткаченко, інформує «Главком».

«Мерія вимагає, щоб вироби закуповували виключно апарати районних в місті Києві державних адміністрацій. Такі розʼяснення за підписом Репіка отримали РДА», – заявив голова КМВА.

За словами Ткаченка, це бомба, яку фінансисти мерії свідомо підкладають під райони, адже апарати нічого крім паперу, кнопок і компʼютерів не купують.

«Закупівлі інженерних споруд мають здійснювати структурні підрозділи, які мають підготовлених фахівців у сфері закупівель. І які розуміються в будівельних конструкціях. РДА в усіх попередніх випадках мали виключне право визначити, хто саме буде це робити. Тепер мерія ультимативно не залишає вибору», – зазначив голова КМВА.

Ткаченко нагадав, що Репік підпорядковується Петру Пантелеєву, заступнику мера Кличка. «Обидва чиновники призначаються з волі особисто Кличка, підконтрольні йому повністю. Вони всі знають, що роблять – зривають появу хоч одного мобільного укриття. Головам РДА так і сказали: ви це придумали з начальником КМВА, тепер придумайте, як поставити ці укриття. Хоча раніше мер новину про встановлення укриттів показав як особисту перемогу», - додав він.

За словами Ткаченка, коли наступного разу Кличко буде писати про прильоти, наприклад, в Деснянському районі – всі знатимуть, що укриттів там мало саме через крючки, які мер і створює.

Раніше голова агентства Сергій Сухомлин завив що Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України не отримувало коштів від Києва для будівництва укриттів для критичної інфраструктури. За словами Сухомлина, агентство неодноразово повідомляло місту про готовність долучитися до будівництва укриттів згідно з відповідною постановою уряду №522 від 26 квітня 2024 року, згідно якої агентство може бути залучене до таких проєктів.

13 жовтня мер столиці Віталій Кличко заявив, що після завершення облаштування захисту першого рівня, який був прийнятий комісією за участі Держспецзвʼязку, було сформовано програму з резервного енергозабезпечення та захисту найважливіших об’єктів другого рівня – це ті обʼєкти, над якими будуються залізобетонні укриття. За словами Кличка, роботу зі зведення бетонних укриттів мало виконувати Агенство з відновлення при Мінінфраструктури. Столиця на такі укриття передбачили загалом 3,7 млрд грн і вже спрямувала з них 2,7 млрд.