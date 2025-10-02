Головна Гроші Бізнес
Метінвест відзвітував про 9,2 млрд грн, спрямованих на підтримку ЗСУ та України від початку війни

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Від початку повномасштабного вторгнення Група Метінвест спрямувала на підтримку України 9,72 млрд грн, із яких 5,2 млрд грн – на потреби армії в межах мілітарної ініціативи «Сталевий Фронт» Ріната Ахметова.

Компанія - один із ключових приватних партнерів Збройних сил. Для фронту Метінвест виготовляє та передає сталеві укриття-«криївки», командні пункти та підземні шпиталі класу NATO Role 2, будує фортифікації та постачає протимінні трали. Для захисту військової техніки створено сотні металевих екранів і спеціальний панцир для систем Patriot. Власна сталь використовується у виробництві протидронових конструкцій, мобільних укриттів і амуніції. З початку вторгнення воїни отримали 150 тисяч бронепластин, 25 тисяч шоломів, понад 8 тис. дронів, 2 ти. тепловізорів, сотні одиниць автотранспорту та десятки тисяч аптечок і турнікетів. На розвиток тактичної медицини компанія спрямувала майже 26 млн грн. Також Метінвест допоміг звести 200 км фортифікацій на Донецькому та Запорізькому напрямках.

«В умовах повномасштабної війни Метінвест мобілізував усі свої ресурси, щоб зберегти колектив і захистити державу. Понад три з половиною роки нашим пріоритетом залишається допомога війську та людям. Від цього залежить майбутнє країни, промисловості й українських родин», – каже генеральний директор компанії Юрій Риженков.

Водночас Метінвест активно допомагає мирним мешканцям. У межах гуманітарного проєкту «Рятуємо життя» підтримку отримали понад пів мільйона українців, в країну доставлено більше чотирьох тисяч тонн продуктів і товарів першої необхідності. Компанія фінансує відновлення медичної інфраструктури, ремонти лікарень і амбулаторій, а також встановлення спеціальних «м’яких вікон» у школах та дитсадках, які постраждали від російських атак.

Крім того, спільно з Держагентством відновлення, Метінвест реалізує проєкт «Цитадель» – створення сталевих укриттів для захисту дітей і цивільних мешканців під час повітряних тривог.

Окремий напрям діяльності компанії – підтримка ветеранів. Від початку війни до лав армії стали понад 10,5 тисяч працівників Метінвесту, близько тисячі вже повернулися до роботи. Для колишніх військових діють програми перекваліфікації, пільгового вступу до університету Метінвест Політехніка, психологічна та фізична реабілітація. У 2025 році компанія планує витратити на ці проєкти 550 тисяч доларів. Також діють ініціативи з адаптації ветеранів через спорт, зокрема проєкт «Вільні хвилі», а у містах створюються ветеранські осередки та центри підтримки.

Як відомо, у 2024 році Метінвест Ріната Ахметова перерахував до бюджетів усіх рівнів в Україні 19,8 млрд грн податків і зборів, а від початку війни ця цифра сягнула вже понад 60 мільярдів грн. Компанія входить до рейтингу найбільших інвесторів України: щороку компанія вкладає 12 мільярдів в інвестиційні проекти в Україні.

Теги: ЗСУ Рінат Ахметов

