Лінія фронту станом на 3 вересня 2025. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Лінія фронту станом на 3 вересня 2025. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 3 вересня
фото: Генштаб ЗСУ

В Україні триває 1288-й день повномасштабної війни

Окупанти завдали 4 ракетних та 51 авіаційного ударів, застосували 28 ракет, скинули 80 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили до ураження 2069 дронів-камікадзе та здійснили 3574 обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах.

Новини війни в Україні

3 вересня станом на 22:00 відбулося 147 бойових зіткненю. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку. 

На Південно-Слобожанському напрямку

Наші війська зупинили вісім атак ворога в районі населеного пункту Вовчанськ та в напрямку Кутьківки, ще одне бойове зіткнення досі триває.

Лінія фронту станом на 3 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Куп'янському напрямку

Противник здійснив п’ять наступальних дій у районі населеного пункту Загризове та в бік Куп’янська, Петропавлівки. Дотепер точиться одне бойове зіткнення.

Лінія фронту станом на 3 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Лиманському напрямку

Російські загарбники 34 рази атакували позиції українців поблизу населених пунктів Новомихайлівка, Рідкодуб, Карпівка, Колодязі, Торське, Серебрянка та в напрямку Нового Миру, Шандриголового, Дробишевого, Ямполя, Дронівки, Сіверська. Три бойові зіткнення тривають до цього часу.

Лінія фронту станом на 3 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Сіверському напрямку

Сили оборони відбили п’ять атак противника поблизу Григорівки та в бік Серебрянки, Виїмки.

Лінія фронту станом на 3 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Краматорському напрямку

Зафіксовано сім бойових зіткнень. Загарбник намагався просуватись в бік населених пунктів Пазено та Ступочки. Один бій точиться до цього часу.

Лінія фронту станом на 3 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Торецькому напрямку

Росіяни п’ять разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти зосередили в районах населених пунктів Диліївка, Щербинівка, Катеринівка та в бік Плещіївки і Полтавки.

Лінія фронту станом на 3 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Покровському напрямку

Загарбницькі підрозділи 49 разів намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Шахове, Заповідне, Затишок, Федорівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Горіхове та в напрямку населених пунктів Новий Донбас, Родинське, Мирноград, Промінь, Сухий Яр, Покровськ, Звірове, Молодецьке. Чотири бойових зіткнення тривають до цього часу.

Лінія фронту станом на 3 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Новопавлівському напрямку

Ворог 10 разів атакував у районах населених пунктів Ялта, Зелений Гай, Воскресенка, Комишуваха та в напрямку Новомихайлівки. Одна ворожа атака досі триває.

Лінія фронту станом на 3 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 8

Нагадаємо, триває 1288-й день повномасштабної війни в Україні.

