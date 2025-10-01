ЗСУ завершили перехід на корпусну структуру

Реорганізація структури військового управління допомогла зірвати плани противника щодо швидких наступів у низці регіонів

Перехід Збройних сил України на корпусну структуру завершено. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Генерального штабу ЗСУ Андрія Гнатова в інтервʼю «Укрінформу».

«На даному етапі перехід Збройних сил України на корпусну структуру завершено. Усі новостворені корпуси уже виконують завдання у складі визначених угруповань. Є, звісно, нюанси щодо укомплектованості, підготовки й щодо змін, які вже відбуваються всередині цих структур», – каже він.

Начальник Генштабу каже, «нюанси» повʼязані з тим відбувається, що ЗСУ як складний механізм постійно зазнають змін. Гнатов зазначив, що Генштаб провів масштабну роботу з одночасної підготовки всіх десяти новостворених управлінь корпусів. Як наголосив начальник Генштабу, це вимагало значних зусиль і залучення найбільш підготовлених військовослужбовців. Крім того, до навчання особового складу були долучені інструктори з країн-партнерів.

Очільник Генштабу заявив, що реформа допомогла зірвати плани противника щодо швидких наступів у низці регіонів, зокрема на Донеччині, Харківщині та в Запорізькій області. За його словами, управління нещодавно створених корпусів укомплектовані відповідно до встановлених норм, що дає змогу виконувати бойові та спеціальні завдання за призначенням. Водночас Гнатов зазначив, що кадрові перестановки в ЗСУ ще продовжуватимуться. Він також повідомив, що паралельно тривають інші організаційні заходи в армії, зокрема робота над формуванням Штурмових військ та Кіберсил Збройних сил України.

Нагадаємо, на початку року головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що військове командування розпочало реалізацію заходів із переходу на корпусну структуру управління військами.

Як повідомляв «Главком», армійські корпуси – продукт військового генія Наполеона. Під час обох світових воєн ХХ століття корпуси були опорною силою держав, що вели війни. Сьогодні вони теж є в багатьох арміях, зокрема і російській. В українських Збройних силах корпуси розформували у 2000-х, і до початку великої війни з Росією наше військо підійшло зі структурою управління, відповідною мирному часу або бойовим діям малої інтенсивності, як АТО.

До слова, Гнатов заявляв, що армійські корпуси підсилять досвідченими бойовими командирами.