Сирський повідомив, скільки ворожої логістики знищено за 2025 рік

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Сирський повідомив, скільки ворожої логістики знищено за 2025 рік
За цей рік вже вражено 29 095 одиниць автомобільної техніки противника
Сили оборони України знищили понад 305 тисяч окупантів за 2025 рік

Головнокомандувач Збройних сил україни Олександр Сирський повідомив про втрати російських окупантів та ворожої техніки за 2025 рік, пише «Главком».

З початку 2025 року українські війська успішно продовжують боротьбу з агресором, знищивши понад 305 тисяч російських окупантів (305 630). Крім того, Сили оборони завдають серйозних ударів по ворожій логістиці: за цей рік вже вражено 29 095 одиниць автомобільної техніки противника.

«Дякую воїнам за професійну бойову роботу. Боротьба триває. Слава Україні!», – написав головком.

Нагадаємо, оператори FPV-дронів 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ ЗСУ знищили російську важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1А «Солнцепек» у районі Покровська на Донеччині. 

Також Сили оборони України завдали ударів по пунктах управління російських військ на тимчасово окупованій території Донецької області, уражено особовий склад противника, зокрема, і з числа командування.

Читайте також:

Теги: втрати Олександр Сирський ЗСУ

