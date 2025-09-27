«Наступ на Донбасі росіяни планували рік». Герой України Манько оцінив ситуацію на фронті

«Станом на зараз можна сказати, що Покровський напрямок Сили оборони однозначно стабілізували»

Росіяни рік готували осінній наступ і з весни пробували пробиватися, вишукуючи точки для максимальних уражень і захоплення територій. Окупанти зосередили зусилля на Покровському, Запорізькому й Новопавлівському напрямках. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів Герой України Валентин Манько.

Як розповів полковник Манько, Покровський сектор Сили оборони стабілізували: противник опинився в оточенні під Добропіллям, туди кинуто елітні підрозділи РФ, але подальшого просування вони, за оцінкою, не зможуть закріпити.

«Росіяни кидають туди найкращі сили – як це було на Курщині, заводять бригади ДШВ, морпіхів, намагаються розблокувати там своїх. Щодо просування далі на цій ділянці, то, думаю, вони про це й не мріють», – каже він.

На Новопавлівському напрямку росіяни рухаються в бік населеного пункту Покровське та села Михайлівка; цей рубіж більше має політичний символізм, ситуація там – під контролем ЗСУ, хоча ворог завдає ударів артилерією, ракетами й безпілотниками по населених пунктах.

За словами військового, у Запорізькій області противник стягнув сили двох армій і намагався прорватися до Кам’янського і Приморського, але ЗСУ зупинили наступ. 33-й і 210-й окремі штурмові полки діяли ефективно, місцями ведуться повторні зачистки, противник просочується малими групами. Ситуація на Сумщині також стабілізована.

«Наш 33-й полк (окремий штурмовий полк – «Главком») працював там кілька місяців. І спрацював добре. Також на цьому напрямку працює 210-й ОШП. До Приморського росіяни намагаються пробитися через плавні, виловлюємо їх. Степногірськ уже зачищаємо третій раз.

Чому третій? Тому що противник постійно просочується, але ми не даємо можливості закріпитися там навіть його малим групам, не те що більшим підрозділам. Малі групи – це, для розуміння, двоє-четверо військових противників», – розповів Герой України Манько.

«Главком» розповідав, що днями президент заявив, що ухвалив рішення створити новий вид військ – Штурмові війська. Полковника Валентина Манька – начальника Управління штурмових військ ЗСУ – попри те, що офіційного призначення ще немає, в армії всі вже сприймають як командувача ШВ. Перш ніж потрапити на цю посаду, він командував 33-м окремим штурмовим полком. У 2022-му отримав звання Героя України.

Головні питання до Валентина Манька «Главком» ставив з аналізу хвилі критики у соцмережах щодо створення окремого вид таких військ, якщо існують Десантно-штурмові війська.