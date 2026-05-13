Які компанії заробляють найбільше в оптовій торгівлі: рейтинг

Наталія Порощук
Найбільше у десятці лідерів представлено паливний сектор – одразу трьома компаніями

Провідні компанії у сфері оптової торгівлі, які увійшли до індексу «Опендатаботу-2026», сукупно заробили 697,27 млрд грн доходу – це на 23% більше, ніж торік заробила десятка лідерів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Опендатабот».

Зріс і так званий «вхідний квиток» до рейтингу: якщо минулого року для потрапляння до топ-10 вистачало 38 млрд грн доходу, то нині потрібно майже 43 млрд грн.

Найбільше у десятці представлено паливний сектор – одразу трьома компаніями. Ще по два учасники мають тютюнова, фармацевтична та металургійна галузі, тоді як продовольчий сектор цього року представлений лише однією компанією.

Нагадаємо, в Україні нині налічується близько 74 тис. підприємців, чиї компанії генерують понад 10 млн грн доходу. Це приблизно п’ята частина від загальної кількості власників бізнесу, які подали річну звітність – близько 360 тис. При цьому жінки становлять лише 28% цього переліку.

До слова, з 1 вересня 2026 року грантова програма «Власна справа» запрацює за оновленими правилами — з вищими сумами підтримки та спрощеними умовами для старту бізнесу. Для отримання стартового гранту більше не потрібно створювати робочі місця – цю умову скасовано. Для масштабування достатньо одного нового робочого місця. 

