Глава «Метінвесту»: назвав один із найбільших викликів у взаєминах України з ЄС

«Ми не просимо особливого ставлення, ми просимо час»: СЕО «Метінвесту» розповів які дії уряду можуть допомогти бізнесу адоптуватися до CBAM

Механізм екологічного мита CBAM є одним із ключових викликів у відносинах між Україною та Європейським Союзом, тож потрібно знайти рішення, яке може допомогти українській промисловості адаптуватися до нових умов. Про це заявив генеральний директор «Метінвест» Юрій Риженков під час бізнес-саміту «ЄС – Україна 2026: On the Road to URC», який відбувся у Брюсселі.

За словами гендиректора «Метінвесту», компанія вже близько 20 років працює з ЄС, і весь цей час саме європейський ринок залишається найбільшим напрямом збуту – туди постачається близько 50% продукції. Він також висловив впевненість, що протягом наступних 10 років Україна стане повноправним членом Євросоюзу.

«Ми добре знаємо, як працювати на ринку ЄС, а з 2022 року ми фактично стали частиною єдиного європейського ринку у постачанні сталі. Ми бачимо підтримку з боку Європи протягом останніх років», – каже Риженков.

Втім, є і серйозні ризики, які шкодять взаєминам України та ЄС – одним із них є екомито CBAM, підкреслив СЕО компанії.

«CBAM створює для нас серйозні виклики. Ми усвідомлювали це і заздалегідь готувалися: ще у 2021 році ми оголосили про два проєкти з декарбонізації в Україні. Проте війна в країні унеможливлює масштабні інвестиції, і це значно погіршує наші позиції порівняно з європейськими конкурентами. Разом із глобальною енергетичною кризою, логістичними труднощами та складними умовами ведення бізнесу в Україні CBAM суттєво погіршує умови роботи. Сьогодні це один із найбільших викликів у взаєминах України та ЄС», – підкреслив Риженков.

Він висловив переконання, що відтермінування платежів у межах CBAM або спрямування надходжень від дії механізму на модернізацію та декарбонізацію української промисловості може покращити ситуацію та стабілізувати ситуацію. «Ми не просимо особливого ставлення, ми просимо часу, щоб упорядкувати внутрішні процеси», – пояснив Риженков.

Він також зауважив, що протягом наступних 10 років Україна стане членом ЄС, інтегрується в європейську сталеливарну та гірничодобувну промисловість і, завдяки своїм ресурсам, зробить внесок у декарбонізацію Європи.

«Важливо, щоб і ЄС, і Україна сприймали одне одного як партнерів та бачили взаємну вигоду від євроінтеграції України. Ми хотіли б, щоб нашу компанію розглядали як партнера в нових проєктах і напрямах розвитку. За такого підходу ми зможемо рухатися вперед», – резюмував Риженков.

Бізнес-саміт «ЄС – Україна 2026: On the Road to URC» був присвячений посиленню економічної інтеграції України до ЄС. Він зібрав понад 140 спікерів, серед яких високопосадовці з Європейської комісії та уряду України, представники міжнародних фінансових інституцій та провідних українських компаній. Організатори події – Європейська комісія, уряди України та Польщі та European Business Summits.

Як відомо, компанія «Метінвест» Ахметова входить до ТОП-3 найбільших інвесторів в Україну. За чотири роки компанія вклала 37,8 млрд грн інвестицій у підтримку та розвиток підприємств в Україні. Йдеться про реальні інвестиції в економіку – від ремонту виробництва до відновлення логістики.