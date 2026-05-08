Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Від початку повномасштабної війни ДТЕК вклав 2,4 млрд євро у стійкість енергосистеми» – Тімченко

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
Від початку повномасштабної війни ДТЕК вклав 2,4 млрд євро у стійкість енергосистеми» – Тімченко
Тімченко наголосив, що зараз інвестиції компанії спрямовані на збільшення стійкості енергосистеми
фото: dtek.com

З початку повномасштабної війни ДТЕК інвестував 2,4 млрд євро у стійкість енергосистеми та нову генерацію – Тімченко

Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко заявив, що підготовка до наступного опалювального сезону та інвестиції в стійкість енергосистеми є головними пріоритетами компанії. Про це повідомили в ДТЕК. 

Під час свого виступу голова ДТЕК наголосив, що попри значні руйнування енергетики зараз сфокусовані на підготовці до наступного опалювального сезону.

Зокрема, вони відновлюють те, що було зруйновано, а також активно будують нові енергетичні обʼєкти.

Тімченко наголосив, що зараз інвестиції компанії спрямовані на збільшення стійкості енергосистеми.

«2,4 млрд євро ми інвестували з початку повномасштабного вторгнення. Інвестиції були спрямовані у відновлення пошкоджених обʼєктів та будівництва нових. Так виглядає компанія, яка вірить в майбутнє України і це наш обовʼязок – ніколи не здаватися», – підкреслив очільник ДТЕК.

Нагадаємо, раніше ДТЕК Ріната Ахметова було визнано найбільшим приватним інвестором в українську економіку.

Читайте також:

Теги: ДТЕК інвестиції бізнес

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чому автозапчастини вигідніше купувати онлайн, ніж на СТО
Чому автозапчастини вигідніше купувати онлайн, ніж на СТО Реклама
Вчора, 13:09
У Росії зростає відчай і внутрішній тиск
Австралійський генерал повідомив, що може змусити Путіна завершити війну
2 травня, 04:55
Війна спричинила колосальний дефіцит трудових ресурсів
Досить ейджизму. Як державі працевлаштувати громадян 60+
1 травня, 11:30
Штучний інтелект у металургії перетворюється із інструменту у частину бізнес-стратегії – Metinvest Digital
Штучний інтелект у металургії перетворюється із інструменту у частину бізнес-стратегії – Metinvest Digital
29 квiтня, 13:45
«Метінвест» повністю погасив облігації 2026 року – заява компанії
«Метінвест» повністю погасив облігації 2026 року – заява компанії
23 квiтня, 14:55
Metinvest Digital посів п’яте місце в рейтингу
Metinvest Digital увійшов до п’ятірки найкращих IT-компаній українського бізнесу новини компаній
21 квiтня, 12:21
Дозвіл інвесторам будувати підстанції скоротить підключення нової генерації – ICC Ukraine
Дозвіл інвесторам будувати підстанції скоротить підключення нової генерації – ICC Ukraine
16 квiтня, 15:44
Польський шлях проти російського: де майбутнє України
Польський шлях проти російського: де майбутнє України
16 квiтня, 10:06
CBAM б’є по українських виробниках: бізнес закликає уряд працювати над відтермінуванням
CBAM б’є по українських виробниках: бізнес закликає уряд працювати над відтермінуванням
15 квiтня, 14:13

Економіка

Витрати на армію зростуть. Уряд підготував зміни до держбюджету-2026
Витрати на армію зростуть. Уряд підготував зміни до держбюджету-2026
Від початку повномасштабної війни ДТЕК вклав 2,4 млрд євро у стійкість енергосистеми» – Тімченко
Від початку повномасштабної війни ДТЕК вклав 2,4 млрд євро у стійкість енергосистеми» – Тімченко
«Енергоатом» заявив про поетапний перехід усіх АЕС України на американське паливо Westinghouse
«Енергоатом» заявив про поетапний перехід усіх АЕС України на американське паливо Westinghouse
В Україні дешевшають тепличні огірки: яка ціна
В Україні дешевшають тепличні огірки: яка ціна
Падіння ВВП – попередження Україні. Де межа виживання та який новий економічний курс?
Падіння ВВП – попередження Україні. Де межа виживання та який новий економічний курс?
Держава шукає інвестора для реставрації Палацу Шенборнів на Закарпатті
Держава шукає інвестора для реставрації Палацу Шенборнів на Закарпатті

Новини

Mercedes відкликає понад 100 тис. автомобілів: у чому причина
Сьогодні, 14:00
Перемовини Євросоюзу з Росією. Каллас назвала одну з вимог
Сьогодні, 13:35
Суд заочно виніс вирок помічнику Путіна Володимиру Мединському
Сьогодні, 11:32
Москва розгорнула кампанію з дискредитації армії Польщі
Сьогодні, 07:52
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 23:09
Перша група ветеранів завершила програму Фонду Віктора Пінчука в Єльському університеті
Вчора, 21:04

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua