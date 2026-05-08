Від початку повномасштабної війни ДТЕК вклав 2,4 млрд євро у стійкість енергосистеми» – Тімченко

З початку повномасштабної війни ДТЕК інвестував 2,4 млрд євро у стійкість енергосистеми та нову генерацію – Тімченко

Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко заявив, що підготовка до наступного опалювального сезону та інвестиції в стійкість енергосистеми є головними пріоритетами компанії. Про це повідомили в ДТЕК.

Під час свого виступу голова ДТЕК наголосив, що попри значні руйнування енергетики зараз сфокусовані на підготовці до наступного опалювального сезону.

Зокрема, вони відновлюють те, що було зруйновано, а також активно будують нові енергетичні обʼєкти.

Тімченко наголосив, що зараз інвестиції компанії спрямовані на збільшення стійкості енергосистеми.

«2,4 млрд євро ми інвестували з початку повномасштабного вторгнення. Інвестиції були спрямовані у відновлення пошкоджених обʼєктів та будівництва нових. Так виглядає компанія, яка вірить в майбутнє України і це наш обовʼязок – ніколи не здаватися», – підкреслив очільник ДТЕК.

Нагадаємо, раніше ДТЕК Ріната Ахметова було визнано найбільшим приватним інвестором в українську економіку.