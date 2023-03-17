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На підприємствах критичної інфраструктури силовики здійснили масові обшуки

Іван Гавриляк
glavcom.ua
На підприємствах критичної інфраструктури силовики здійснили масові обшуки
фото: РГК

«Главком» публікує повний текст заяви Регіональної газової компанії

Бюро економічної безпеки та СБУ в рамках розслідування кримінальної справи за санкцією Шевченківського райсуду м. Києва провела масові обшуки в 14 газорозподільних компаніях.

Зранку 17 березня озброєні співробітники правоохоронних органів зайшли на територію та до приміщень газорозподільних компаній.

Обшуки проводились за звинуваченням в нібито заволодінні державними коштами. Компанія РГК, називає ці звинувачення надуманими.

За її даними, після проникнення на територію на деяких підприємствах співробітників вивели з робочих місць і тримали в коридорі під наглядом автоматників. В них було вилучено телефони і проведено огляд особистих речей. Здійснювався психологічний тиск.

РГК вважає проведення обшуків, що супроводжувалися кричущими порушеннями прав людини, здійсненням тиску на співробітників підприємств критичної інфраструктури. На нашу думку, кримінальна справа, що стала приводом для обшуків, порушена лише з метою тиску на підприємства, які АТ «НАК «Нафтогаз України» в особі ДАТ «Чорноморнафтогаз» намагається захопити в рейдерський спосіб.

Здійснення таких заходів під час війни проти підприємств, які надають життєво важливі послуги для мільйонів українців, є злочином проти країни. Адже ми всі переконались у важливості стабільного функціонування критичної інфраструктури. А співробітники газорозподільних компаній не заслуговують на таке поводження незалежно від характеру слідчих дій.

Газовики від початку повномасштабної війни ціною героїчних зусиль змогли втримати працездатність газорозподільних систем на підконтрольних Україні територіях. Спільно з колегами з інших областей вони максимально швидко відновлювався розподіл газу в Київській, Сумській і Чернігівській, Харківській, Запорізькій, Миколаївській, Дніпропетровській областях і місті Харкові.

З початку вторгнення в Україну російських окупантів було пошкоджено 3319 км газопроводів в 1039 населених пунктах, а також знищено мереж на майже 9 млрд грн. Втім газовики відновили розподіл газу для 555 тисяч споживачів, роботу 2 954 шафових та газорегулювальних пунктів і кожного дня працюють для забезпечення всіх клієнтів стабільним розподілом газу.

Теги: Нафтогаз України Миколаїв розслідування послуги

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