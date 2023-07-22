Мальдіви постачають Росії напівпровідники на десятки мільйонів доларів – ЗМІ

Маленька острівна держава відіграє важливу роль у постачанні мікросхем до країни-агресора

Мальдіви вийшли на друге місце після Китаю за обсягами постачання напівпровідників до Росії. Про це пише Nikkei Asia.

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Невелика острівна держава в Південній Азії, відома розкішним курортним відпочинком, за час після початку повномасштабної війни в Україні стала великим торговим партнером країни-агресора. За цей період через Мальдіви до Росії було доставлено близько 400 000 напівпровідників на $53,6 млн.

Про це стверджує видання з посиланням на російські митні дані, отримані від індійської дослідницької фірми Export Genius. Вони враховують поставки вартістю від $50 000. Це 19% від обсягу товарного експорту Мальдів у 2021 році, який ООН оцінювала в $280 млн.

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Таким чином, острівна держава виявилася другим постачальником напівпровідників до Росії після Китаю з урахуванням Гонконгу, хоча роком раніше практично не постачала цю продукцію.

Це особливо дивно, тому що ринку напівпровідників на Мальдівах взагалі не існує, цитує Nikkei Asia старшого директора-консультанта компанії Omdia Акіра Мінамікава.

До війни найбільшими експортерами напівпровідників до Росії були Китай, Малайзія, Тайвань, В'єтнам та Південна Корея.

Втім, санкції все докорінно змінили: США, ЄС та їхні союзники заборонили продавати до Росії все, що використовується у військовій промисловості, зокрема електроніку. Хоча Китай, Малайзія та В'єтнам до санкцій не приєдналися, прямі постачання електроніки звідти до Росії різко знизилися через побоювання вторинних санкцій. Із США, що входили до десятки найбільших експортерів, вони повністю припинилися.

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Але, як сказало виданню джерело в одній із судноплавних компаній, постачання в Росію напівпровідників із США можна організувати, якщо вказати одержувачем мальдівську торгову або експедиторську компанію. Як з'ясувало видання, практично всі електронні компоненти вирушили з Мальдів до Росії за схемою перевалки, тобто не розмитнювались на острові.

Постачання напівпровідників з Мальдів різко зросло в травні 2022 року – після того, як «Аерофлот» відновив прямі регулярні рейси з Москви до столиці держави Мале, зазначає Nikkei Asia. Літаки державної авіакомпанії могли б стати засобом транспортування напівпровідників.

Жодна з 14 компаній, що відправляли напівпровідники до Росії, не базується на Мальдівах. Найбільше чіпів – приблизно на $40 млн – до Росії відправила зареєстрована у Лондоні Mykines Corp.

За підрахунками Financial Times, до квітня 2023 року ця компанія поставила до Росії електроніку на $1,2 млрд. На другому місці серед імпортерів – гонгонгська Pixel Devices. Її представник підтвердив, що працює з російськими замовниками, але наголосив, що всі її операції суворо відповідають законодавству Гонконгу і нічого не порушує.

Напівпровідники та мікросхеми – єдиний товарний код, за яким постачання до Росії після введення санкцій не скоротилися, а навіть зросло.

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«Вони становлять всього 1% від загальної вартості імпорту Росії, але є ключовими для деяких галузей, включаючи військове застосування», – йшлося у статті Financial Times. За весь 2022 рік імпорт мікропроцесорів і напівпровідників до Росії зріс з $1,82 до $2,45 млрд.