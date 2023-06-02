В Україні буде створено ще один індустріальний парк

Відтепер з «Вестерн Індастріал» у Реєстрі індустріальних (промислових) парків налічується 64 таких промислових майданчиків

На базі нового індустріального парку буде створено 1100 робочих місць у переробній галузі

Кабінет міністрів на засіданні в п’ятницю, 2 червня, включив до реєстру ще один індустріальний парк – «Вестерн Індастріал» на Закарпатті. Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

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Індустріальний парк «Вестерн Індастріал» площею 21,7 га знаходиться на території смт. Буштино Тячівського району Закарпатської області.

Перша віце-прем’єр – міністр економіки Юлія Свириденко зазначила, що функціонування індустріальних парків стимулює розвиток української промисловості, надає робочі місця для населення та наповнює місцеві бюджети.

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«На базі нового індустріального парку буде створено 1100 робочих місць у переробній галузі. Розвиток переробки – підвищує додану вартість продукції та диверсифікує український експорт», – додала вона.

Так, нові робочі місця будуть створені у сферах:

виробництва меблів;

лісопильного та стругального виробництва;

вироблення виробів з деревини;

виробництва будівельних металевих конструкцій і виробів;

виробництва скла і виробів зі скла;

виробництва будівельних матеріалів із глини та ін.

Відтепер з «Вестерн Індастріал» у Реєстрі індустріальних (промислових) парків налічується 64 таких промислових майданчиків.

Індустріальні парки – це точки розвитку української економіки. Доступ до інфраструктури, логістики, трудових ресурсів, податкові та митні пільги, що діятимуть на цих об’єктах, створюють можливості для безперешкодного ведення бізнесу, що має особливо велике значення у воєнний час.

Нагадаємо, у вересні минулого року Верховна Рада ухвалила закон щодо індустріальних парків, яким передбачають впровадження низки стимулів для залучення інвестицій.

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Компаніям, що керують, та ініціаторам створення парку передбачають часткові компенсації витрат на підключення та приєднання до електромереж, відсоткових платежів за кредитами (залежно від частки експорту продукції власного виробництва у загальному доході від діяльності).

Крім того з бюджету частково компенсуватимуть інвестиції учасників індустріальних парків у створення виробництва, здійснених протягом перших трьох років господарської діяльності в межах індустріального парку.