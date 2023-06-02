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В Україні буде створено ще один індустріальний парк

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
В Україні буде створено ще один індустріальний парк
Відтепер з «Вестерн Індастріал» у Реєстрі індустріальних (промислових) парків налічується 64 таких промислових майданчиків
фото ілюстративне

На базі нового індустріального парку буде створено 1100 робочих місць у переробній галузі

Кабінет міністрів на засіданні в п’ятницю, 2 червня, включив до реєстру ще один індустріальний парк – «Вестерн Індастріал» на Закарпатті. Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Індустріальний парк «Вестерн Індастріал» площею 21,7 га знаходиться на території смт. Буштино Тячівського району Закарпатської області.

Перша віце-прем’єр – міністр економіки Юлія Свириденко зазначила, що функціонування індустріальних парків стимулює розвиток української промисловості, надає робочі місця для населення та наповнює місцеві бюджети. 

«На базі нового індустріального парку буде створено 1100 робочих місць у переробній галузі. Розвиток переробки  – підвищує додану вартість продукції та диверсифікує український експорт», – додала вона.

Так, нові робочі місця будуть створені у сферах:

  • виробництва меблів;
  • лісопильного та стругального виробництва;
  • вироблення виробів з деревини;
  • виробництва будівельних металевих конструкцій і виробів;
  • виробництва скла і виробів зі скла;
  • виробництва будівельних матеріалів із глини та ін.

Відтепер з «Вестерн Індастріал» у Реєстрі індустріальних (промислових) парків налічується 64 таких промислових майданчиків.

Індустріальні парки – це точки розвитку української економіки. Доступ до інфраструктури, логістики, трудових ресурсів, податкові та митні пільги, що діятимуть на цих об’єктах, створюють можливості для безперешкодного ведення бізнесу, що має особливо велике значення у воєнний час.

Нагадаємо, у вересні минулого року Верховна Рада ухвалила закон щодо індустріальних парків, яким передбачають впровадження низки стимулів для залучення інвестицій.

Компаніям, що керують, та ініціаторам створення парку передбачають часткові компенсації витрат на підключення та приєднання до електромереж, відсоткових платежів за кредитами (залежно від частки експорту продукції власного виробництва у загальному доході від діяльності).

Крім того з бюджету частково компенсуватимуть інвестиції учасників індустріальних парків у створення виробництва, здійснених протягом перших трьох років господарської діяльності в межах індустріального парку.

Теги: парк Мінекономіки

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