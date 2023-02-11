«Нафтогаз» орендував для керівництва елітне авто за 4,2 млн грн на рік

Машина BMW 750 LI, яка може коштувати десятки мільйонів

Державний «Нафтогаз», який ледве долає загрозу дефолту, через свою дочірню компанію заплатив за оренду броньованого BMW 4,2 млн грн.

«Нафтогазбезпека» національного акціонерного товариства «Нафтогаз» орендувала два броньовані авто з особистим водієм. За рік оренди компанія заплатить 4,2 млн грн. Про це повідомляє Obozrevatel.

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Так, гроші отримає компанія «УТН Безпека». При цьому в документі не йдеться про те, яке саме авто отримають в оренду. Файл із короткою інформацією про договір називається «Звіт договору оренди БМВ». У власності «УТН Безпека» є лише одне авто такої марки – BMW 750 LI.

Це елітний автомобіль, ціна на який може сягати десятків мільйонів гривень. При цьому керівництву «Нафтогазу» дозволять користуватися такою машиною протягом року за 4,2 млн грн.

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Зазначається, що «УТН Безпека» через підприємство «Укртранснафта» належить тому ж «Нафтогазу».

Отже, фактично гроші з національної компанії переходить дочірньому підприємству, яке належить іншому дочірньому підприємству. В автопарку «УТН Безпека» є ще кілька елітних авто. Ймовірно, їх також використовують для того, щоб возити начальство «Нафтогазу», а для офіційного оформлення укладають договір оренди.