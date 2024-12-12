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Візит Зеленського до Запоріжжя, представлення нового командувача Сухопутних військ. Головне за 12 грудня

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Візит Зеленського до Запоріжжя, представлення нового командувача Сухопутних військ. Головне за 12 грудня
резидент України Володимир Зеленський відвідав один із дивізіонів 27-ї реактивної артилерійської бригади імені Петра Калнишевського
фото: Офіс президента України

Президент відвідав один із дивізіонів 27-ї реактивної артилерійської бригади імені Петра Калнишевського, оглянув техніку, заслухав доповідь та відзначив воїнів державними нагородами

Президент України прибув на Запоріжжя, де відвідав дивізіон Himars, перший в Україні підземний хірургічний госпіталь та підземну школу. Нацбанк підвищив облікову ставку вперше за пів року. Міністерка розвитку Німеччини прибула до Києва. 

«Главком» склав добірку новин 12 грудня, щоб ви були в курсі головних подій.

Міністерка розвитку Німеччини прибула до Києва

Міністерка економічного співробітництва та розвитку Німеччини Свенья Шульце приїхала до Києва. Її візит був неанонсованим. Про це повідомляє DW.

Шульце приїхала, щоб особисто передати частину допомоги населенню України від Німеччини. Допомога стосується відновлення енергетичної інфраструктури.

Як зазначила посадовиця, Росія оголосила метою своїх ударів енергосистему України, щоб люди залишилися в холоді та темряві тож уряд Німеччини знову знайшов додаткові кошти, щоб допомогти з відновленням електро- і теплопостачання. Шульце каже, що хотіла особисто переконатися, що «гроші справді доходять туди, де вони потрібні».

Президент відвідав дивізіон Himars на Запорізькому напрямку

Президент України Володимир Зеленський відвідав один із дивізіонів 27-ї реактивної артилерійської бригади імені Петра Калнишевського, оглянув техніку, заслухав доповідь та відзначив воїнів державними нагородами. Про це повідомляє Офіс президента України.

Саме ця бригада першою в Україні одержала системи Himars і зараз забезпечує артилерійську підтримку оборони Запорізької та Донецької областей.

Глава держави заслухав доповідь командувача ОУВ «Таврія» Геннадія Шаповалова про виконані операції, зокрема з використанням далекобійних засобів, особливості застосування систем Himars  та динаміку постачання боєприпасів до них.

Після цього Зеленський відвідав першу в Україні підземну передову хірургічну групу. Зеленський зазначив, що цей госпіталь урятував уже понад тисячу життів.  Зеленський подякував особисто й відзначив медиків нагородами.

Також президент України Володимир Зеленський відвідав перші заняття в сучасній підземній школі, де у дві зміни може безпечно навчатися 1000 дітей. Наголошується, що це перша підземна школа в області. Проєкт реалізований за фінансової підтримки ЮНІСЕФ у співпраці з Міністерством освіти і науки. Будівництво тривало шість місяців. У підземному навчальному закладі є вода, світло, пожежна сигналізація, системи відеоспостереження та вентиляції. Усе працює в автономному режимі. У класах – інтерактивне обладнання та нові меблі. Школа має ігрове приміщення, зону відпочинку, буфет і медпункт.

Володимир Зеленський оглянув школу, побував на уроці та поспілкувався з дітьми про їхні враження від закладу та улюблені предмети.

Зеленський провів Ставку в Запоріжжі та представив нового командувача Сухопутних військ

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 12 грудня, провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Зокрема, було обговорено питання протиповітряної оборони.  Про це йдеться у повідомленні президента України Володимира Зеленського у Facebook і Telegram.

«Я провів засідання Ставки сьогодні саме тут, і насамперед щодо ППО, стабілізації фронту, досягнення наших основних безпекових завдань», – зазначив глава держави.

Він додав, що Україні потрібен справжній мир, тому необхідно бути дійсно сильними. Також, за його словами, необхідно зробити все, щоб кожен день наближав Україну до миру.

Глава держави під час візиту до Запоріжжя також представив українським генералам нового командувача Сухопутних військ Михайла Драпатого.

Ракетний удар по Запоріжжю: рятувальна операція завершена

У Запоріжжі на місці ракетного удару, який стався 10 грудня, завершена пошуково-рятувальна операція. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

«Пошуково-рятувальна операція, яка тривала майже дві доби, завершена», – написав він.

Раніше повідомлялося, що сьогодні з-під завалів клініки, в яку влучила ракета, дістали тіла ще двох людей. Таким чином, внаслідок атаки загинули 11 людей, ще 22 – поранені.

Нацбанк підвищив облікову ставку вперше за пів року

Національний банк України підвищив облікову ставку на пів відсоткового пункту – до 13,5% річних. Рішення було ухвалено задля утримання інфляції під контролем, щоб поступово сповільнити інфляцію до цілі 5%. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

«Підвищення облікової ставки сприятиме збереженню контрольованості інфляційних очікувань та підтримає реальну дохідність гривневих інструментів. Це підживить інтерес до строкових гривневих заощаджень і  сприятиме, відповідно, зниженню тиску на курс та ціни в міру вичерпання дії тимчасових рушіїв інфляції», – йдеться в повідомленні.

Як зазначає НБУ, упродовж останніх місяців інфляція зростала швидшими темпами, ніж передбачалося. Натомість представники НБУ запевнили, що обсяги міжнародної фінансової допомоги у 2025 році будуть достатніми для беземісійного фінансування дефіциту бюджету та підтримання стійкої ситуації на валютному ринку.

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Теги: Запоріжжя школа будівництво Володимир Зеленський госпіталь Офіс президента

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