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Карта бойових дій в Україні станом на 6 грудня 2024 року

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 6 грудня 2024 року
Ситуація на фронті 6 грудня
фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби відбулося 170 бойових зіткнень

Упродовж минулої доби противник завдав по території України два удари чотирма ракетами, використав для ураження 599 дронів-камікадзе. Здійснив понад 3,2 тисячі обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Карта бойових дій в Україні станом на 6 грудня 2024 року фото 1
мапа: ISW

Новини війни в Україні

Загалом від початку минулої доби відбулося 170 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячішою минулої доби була ситуація на Покровському та Курахівському напрямках.

На Харківському напрямку

Одну атаку ворога відбито неподалік Тихого. Крім того, окупанти завдали авіаудару в районі Круглого.

Карта бойових дій в Україні станом на 6 грудня 2024 року фото 2

На Куп’янському напрямку

Ворог протягом дня п’ять разів намагався просунутися до наших позицій неподалік Нової Кругляківки, Лозової та Синьківки. Усі атаки противника вже відбито. НАРами ударів від російські окупантів зазнали Петропавлівка та Лозова.

Карта бойових дій в Україні станом на 6 грудня 2024 року фото 3

На Лиманському напрямку

Загарбницька армія атакувала 15 разів в районах Греківки, Твердохлібового, Ямполівки, Тернів, Зарічного, Торського, Дружелюбівки, Білогорівки та у Серебрянському лісі. Одна атака досі триває.

Карта бойових дій в Україні станом на 6 грудня 2024 року фото 4

На Краматорському напрямку

Активність ворога вилилася в п’ять бойових зіткнень поблизу Часового Яру, Ступочок та Предтечиного.

Карта бойових дій в Україні станом на 6 грудня 2024 року фото 5

На Торецькому напрямку

Триває одне боєзіткнення поблизу Торецька, п’ять ворожих штурмів наші захисники зупинили в районах Торецька та Неліпівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 6 грудня 2024 року фото 6

На Покровському напрямку

Ворог 37 разів намагався вклинитися в нашу оборону. Від початку минулої доби окупанти атакували в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Жовте, Пушкіне, Новотроїцьке, Шевченко, Новопустинка. Тридцять шість наступальних дій противника зупинено Силами оборони, одна атака триває дотепер. Противник зазнає значних втрат – за попередньою інформацією, сьогодні наші воїни знешкодили на цьому напрямку понад 450 окупантів, 217 з них – безповоротно. Знищено одну бойову машину піхоти, чотири одиниці автомобільної та дві одиниці мототехніки ворога, знешкоджено один окопний РЕБ, також пошкоджено одиницю автомобільної техніки та одну гармату.

Карта бойових дій в Україні станом на 6 грудня 2024 року фото 7

На Курахівському напрямку

Ворог атакував наші позиції поблизу Берестків, Старих Тернів, Зорі, Сонцівки, Курахового, Дальнього, Єлизаветівки, Ганнівки, Романівки та Успенівки. На цей час українські воїни відбили всі 47 атак противника.

Карта бойових дій в Україні станом на 6 грудня 2024 року фото 8

На Времівському напрямку

Наші війська відбивали 35 атак поблизу Костянтинопільського, Розливу, Сухих Ялів, Макарівки та Новодарівки – до цього часу всі зіткнення завершені. Крім того, авіаударів зазнали Комар та Времівка.

Карта бойових дій в Україні станом на 6 грудня 2024 року фото 9

На Оріхівському напрямку

Нашими захисниками відбито атаку противника в напрямку Новоданилівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 6 грудня 2024 року фото 10

На Придніпровському напрямку

Російські загарбники атакували наші позиції три рази. Отримали жорстку відсіч, зазнали втрат.

Карта бойових дій в Україні станом на 6 грудня 2024 року фото 11
мапа: deepstatemap

На Сіверському та Гуляйпільському напрямках

На цей час доби ворог активних дій не проводив.

Сили оборони України продовжують ведення операції в Курській області, на цей час відомо про 15 боєзіткнень та понад 450 обстрілів населених пунктів та позицій наших підрозділів.

Учора за ефективну та професійну бойову роботу відзначено воїнів 37-ої окремої бригади морської піхоти, 100-ої окремої механізованої бригади, 14-ої бригади оперативного призначення імені Івана Богуна, 128-ої окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, 124-ої окремої бригади територіальної оборони, які ефективно знищують ворога, завдають йому значних втрат у живій силі та техніці.

Нагадаємо, триває 1017-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: ЗСУ війна Генштаб фронт

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Карта бойових дій в Україні станом на 6 грудня 2024 року
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