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Наслідки будуть катастрофічними – експерт про підвищення тарифів у логістиці та енергетиці

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Наслідки будуть катастрофічними – експерт про підвищення тарифів у логістиці та енергетиці
фото: pixabay

Україну очікує скорочення виробництва та зупинка підприємств: у ФМУ оцінили наслідки зміни тарифів у енергетичному та логістичному секторі 

Зміна тарифів на передачу електроенергії та зростання вартості вантажних перевезень Укрзалізниці можуть призвести до масової зупинки підприємств гірничо-металургійного комплексу. Наслідками стануть втрата робочих місць, скорочення податкових і валютних надходжень, а також додатковий тиск на курс гривні. Про це заявив голова Федерації металургів України Сергій Біленький, коментуючи нещодавні рішення уряду.

За його словами, українська металургія опинилася в умовах «ідеального шторму»: на галузь одночасно тиснуть механізм вуглецевого коригування імпорту CBAM, обмеження на постачання продукції до Євросоюзу, проблеми з морською логістикою. Тепер до цього списку додалися високі ціни на електроенергію та підвищення залізничних тарифів.

«Відбувається справжня катастрофа, принаймні для нашої галузі. Після обмеження експорту до ЄС, блокування морських портів і підвищення енергетичних тарифів, зростання вартості залізничних перевезень може стати критичним», – зазначив Біленький.

Він наголосив, що металургійні підприємства експортують значну частину продукції морським шляхом. Переорієнтувати такі вантажі на автомобільний або залізничний транспорт у необхідних обсягах технічно та економічно неможливо.

За словами Біленького, у галузі вже повідомляють про зупинку окремих виробничих потужностей. Без зміни державної тарифної політики до цього можуть бути змушені вдатися й інші підприємства.

Окремим ризиком він назвав можливе скорочення вантажної бази Укрзалізниці: підвищення тарифів, за його оцінкою, не гарантує зростання доходів компанії, оскільки промислові підприємства можуть зменшити виробництво або повністю припинити перевезення.

«Залізниця може втратити такі обсяги вантажів, що через високі постійні витрати її фінансове становище стане ще гіршим. У промисловості вже майже не залишилося резервів, які дали б змогу без наслідків витримати чергове підвищення тарифів», – пояснив Біленький.

Водночас він зауважив, що зупинка металургійних і гірничодобувних підприємств матиме наслідки не лише для галузі, а й для міст, де вони є основними роботодавцями та платниками податків. Особливо високі ризики існують для Кривого Рогу та інших промислових центрів.

«Більшість цих підприємств є містоутворювальними. Їхня зупинка означатиме навантаження на центри зайнятості, скорочення доходів громад і погіршення соціальної ситуації», - наголосив голова Федерації металургів.

Крім того, скорочення експорту металургійної продукції призведе до зменшення валютної виручки та погіршення торговельного балансу, що створить додатковий тиск на гривню та позначиться на доходах усіх громадян.

Він закликав уряд переглянути вже ухвалені та заплановані тарифні рішення, а також посилити переговори з ЄС щодо торговельних обмежень і дипломатичні зусилля для стабілізації роботи морського коридору.

«Якщо розглядати потреби кожної державної монополії окремо і не оцінювати їхній сукупний вплив на економіку, наслідки можуть бути катастрофічними - як для металургії, так і для держави загалом», – підсумував Біленький.

Як відомо, нещодавно новий уряд ухвалив відразу рішення – підвищення тарифів на вантажні перевезення на 30%, та перегляд тарифу на передачу електроенергії, попри заклики промислових та аграрних асоціацій України утриматися від підвищення, адже ситуація в економіці залишається вкрай складною.

Теги: металургія перевезення енергетика

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