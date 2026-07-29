Блокада морських портів. Аграрії звернулися із проханням до уряду

Всеукраїнська аграрна рада закликала Кабмін терміново запровадити антикризові заходи для підтримки галузі

Всеукраїнська аграрна рада (ВАР) звернулася до прем'єр-міністра Сергія Корецького із закликом невідкладно вжити заходів для розв'язання проблеми блокади морських портів. В організації попереджають, що ситуація може призвести до хвилі банкрутств агропідприємств та кризи в одному з ключових секторів економіки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на AgroPortal.

У ВАР заявили, що поєднання проблем із морською логістикою, пошкодження портової інфраструктури, обмеження експорту та зростання вартості ресурсів створює загрозу збитковості агровиробництва й розриву виробничого циклу.

«Виклики, з якими зараз стикається аграрний сектор, за сукупністю факторів є значно небезпечнішими та важчими за наслідками навіть порівняно з 2022 роком. На аграрний сектор стрімко насувається криза збитковості виробництва, що матиме негативний мультиплікативний ефект для всієї економіки», – йдеться у зверненні ВАР.

За оцінками експертів, у 2026/27 році виробництво основних зернових та олійних культур становитиме близько 81,4 млн тонн. Разом із перехідними залишками загальний ресурс продукції сягне приблизно 85 млн тонн, із яких близько 67 млн тонн необхідно експортувати.

Водночас у разі тривалої зупинки морських портів експортні можливості можуть скоротитися до 1,7 млн тонн на місяць. У ВАР прогнозують, що це призведе до накопичення на внутрішньому ринку від 27,4 до 32,4 млн тонн агропродукції, що спричинить подальше падіння закупівельних цін.

За даними асоціації, в окремих випадках ціни вже знизилися до 7 тис. грн за тонну, що нижче повної собівартості виробництва.

Для запобігання кризі аграрії пропонують уряду запровадити пільгове кредитування під осінню посівну, реструктуризувати чинні агрокредити, надати державні гарантії за позиками та переглянути окремі умови програми «5-7-9%».

Крім того, ВАР закликає провести аудит пошкоджень портової інфраструктури Великої Одеси та дунайських портів, визначити пріоритетні об'єкти для відновлення й спрямувати фінансування на їх ремонт та модернізацію.

Нагадаємо, раніше голова Асоціації морських портів України Дмитро Барінов заявив, що російські атаки на цивільні судна в Чорному морі фактично призвели до блокування морського експорту. Він закликав країни НАТО активніше долучитися до захисту міжнародного судноплавства, наголосивши, що безпека в Чорному морі є питанням не лише України, а й міжнародної спільноти.