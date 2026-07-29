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«На межі катастрофи». Глава «Укрметалургпрому» попередив уряд про загрозу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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«На межі катастрофи». Глава «Укрметалургпрому» попередив уряд про загрозу

Урядові рішення про нові тарифи на електроенергію та перевезення призведуть до масового закриття підприємств

Нові рішення уряду щодо перегляду тарифу на передачу електроенергії та вартості вантажних залізничних перевезень суттєво погіршать становище української промисловості, яка вже працює в умовах безпрецедентного зовнішнього тиску. Таку думку висловив президент об'єднання підприємств «Укрметалургпром» Олександр Каленков.

За його словами, українські виробники вже стикаються з низкою серйозних викликів, серед яких дія механізму транскордонного вуглецевого коригування CBAM, обмежувальні квоти Європейського Союзу, проблеми з роботою морського експортного коридору та високі виробничі витрати.

«На цьому тлі новий уряд ухвалив два рішення, які лише погіршують ситуацію для промисловості, – підвищення тарифу на передачу електроенергії та одночасне підвищення тарифів на вантажні перевезення. Для підприємств, які й без того працюють на межі рентабельності, це катастрофа», – зазначив Каленков.

Він наголосив, що подальше зростання виробничих витрат може призвести до масового скорочення виробництва та зупинки підприємств уже найближчими місяцями.

«Якщо підприємства почнуть закриватися, наслідки відчує вся економіка. Держава втратить податкові надходження, що позначиться на можливостях фінансування бюджетних видатків, зокрема оборонних. Крім того, це означатиме скорочення робочих місць, зменшення валютної виручки від експорту та додатковий тиск на курс гривні», – пояснив експерт.

На його думку, в умовах війни державна політика має бути спрямована на збереження конкурентоспроможності української промисловості, а не на подальше збільшення її витрат.

Раніше Федерація роботодавців України опублікувала результати дослідження, згідно з яким українці назвали промисловість основою сильної та багатої країни. Так, 81% опитаних вважають, що високий рівень життя забезпечує саме розвинена промисловість, 84% переконані, що саме промисловість стане одним із головних драйверів повоєнного відновлення України, а 80% називають велику промисловість критично важливою для обороноздатності держави.

Теги: економіка тарифи промисловість перевезення

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