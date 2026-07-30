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Турецький імпорт з російської сталі витісняє українських трубників з власного ринку

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Турецький імпорт з російської сталі витісняє українських трубників з власного ринку

Україна втрачає власний ринок труб через турецькі вироби з російської сталі

Упродовж 2022–2025 років до України з Туреччини було ввезено 131 тис. тонн трубної продукції. Після початку повномасштабної війни річні обсяги такого імпорту зросли у 2-3 рази, а його загальний обсяг вже співставний із річним виробництвом одного середнього українського трубного підприємства. Така динаміка створює серйозний тиск на вітчизняних виробників, призводячи до скорочення завантаження виробничих потужностей, робочих місць і податкових надходжень. Про це заявив президент ОП «Укрметалургпром» Олександр Каленков.

За його словами, головною перевагою турецької продукції є доступ до дешевих російських слябів. Від початку повномасштабного вторгнення Росія експортувала до Туреччини 7,4 млн тонн цієї сировини, а у 2025 році її частка в турецькому імпорті слябів перевищила 50%.

«Використання російських напівфабрикатів дає змогу турецьким підприємствам істотно зменшувати витрати на виробництво металопродукції. І постачати її на експорт за цінами, які українські виробники не можуть забезпечити через значно вищу собівартість», – підкреслив експерт.

Станом на зараз турецькі труби вже займають близько 10–15% внутрішнього українського ринку, каже він. І це вже позначається на обсягах виробництва, реалізації продукції та фінансовому стані вітчизняної галузі.

«Наші трубні підприємства працюють в умовах високих цін на електроенергію, кадрового дефіциту, логістичних проблем і воєнних ризиків. За таких обставин подальше збільшення імпорту продукції, виготовленої з російської сировини, посилює ризики для виробництва та економічної стабільності промислових регіонів», – зауважив Каленков.

Він нагадав, що ще наприкінці січня Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі відкрила антидемпінгове розслідування щодо імпорту сталевих зварних труб із Туреччини за зверненням українських виробників, проте результатів поки немає. Втім, попереджувальні заходи можна запровадити вже зараз - адже  антидемпінговий процес може розтягнутися на рік і більше, каже експерт.

«Антидемпінгові мита, у тому числі як попередні заходи, потрібно запровадити якнайшвидше – це один із найдієвіших способів захисту внутрішнього ринку. Також нам потрібен контроль походження металопродукції за принципом melt and pour, який уже застосовується в Європейському Союзі – він допоможе розібратися, чи не виготовлена продукція з російської сировини. Взагалі, нам потрібно захищати зараз саме українських виробників – бо саме вони формують наш економічний тил і забезпечують обороноздатність», – резюмував Каленков.

Теги: експорт імпорт

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