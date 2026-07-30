Обмежений експорт газу дасть кошти на нові свердловини та відновлення після атак – профільна асоціація

Запропонована модель передбачає продаж газу через відкриті біржові торги

Частковий експорт українського газу може бути дозволений лише як обмежений і повністю контрольований державою механізм, який у разі загроз можна буде оперативно зупинити. Про це заявив директор Асоціації газовидобувних компаній України Артем Петренко.

За його словами, наразі жодного механізму не затверджено, а остаточного рішення ще немає. Йдеться лише про можливість експортувати ті обсяги газу, які перевищують поточні потреби української промисловості

«Ключовий момент: держава повністю контролює весь процес – від моменту ухвалення рішення про право експорту і до можливості зупинити його у разі ризиків для енергобезпеки», – наголосив Петренко.

Запропонована модель передбачає продаж газу через відкриті біржові торги. Інформація про угоди має бути публічною, а право експорту отримуватимуть лише визначені компанії.

Отримані від продажу газу кошти видобувники зможуть спрямувати на ремонт пошкоджених російськими атаками об’єктів, закупівлю обладнання, буріння нових свердловин і збільшення видобутку.

Видобувники зможуть спрямовувати отримані кошти на відновлення пошкоджених обʼєктів, закупівлю обладнання, буріння свердловин та збільшення газовидобутку», – зазначив він.

Держава, своєю чергою, може отримати додаткові валютні надходження та більші податки від рентних платежів. Водночас відкриття експорту не повинно впливати на внутрішнє постачання, закачування газу до підземних сховищ і прогнозний баланс країни.

«Фінальне рішення може бути прийнято виключно за умови, що воно не підвищить ризиків для постачання газу всередині країни, не вплине на виконання графіка закачування ресурсу в ПСГ та дотримання прогнозного балансу в країні», – підкреслив Петренко.

Нагадаємо, у другій половині липня в українських підземних сховищах було накопичено близько 13 млрд кубометрів газу – більш ніж на 40% більше, ніж торік.