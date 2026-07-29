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Контрольований експорт надлишкового газу може дати видобувникам кошти на відновлення після атак – ExPro

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Контрольований експорт надлишкового газу може дати видобувникам кошти на відновлення після атак – ExPro
фото: DepositPhotos.com

Частковий експорт газу може профінансувати ремонт об’єктів після атак і буріння нових свердловин – ExPro

Часткове відновлення експорту природного газу може дати українським видобувним компаніям додаткові кошти на ремонт пошкоджених російськими атаками об’єктів, буріння нових свердловин і підтримку видобутку. Про це пише ExPro з посиланням на учасників газового ринку.

Необхідність відновлення експорту пояснюють профіцитом у комерційному сегменті. Після початку повномасштабної війни промислове споживання газу впало майже вдвічі, тоді як приватні компанії зберегли відносно стабільні обсяги видобутку. У травні 2026 року вони видобули понад 330 млн кубометрів газу.

Через слабкий внутрішній попит частину ресурсу компаніям складно реалізувати в Україні. Одночасно ціни на європейському ринку значно перевищують українські: у липні різниця між вартістю газу на хабі TTF та в Україні перевищила €20 за МВт·год.

Газ в Україні торгується більш ніж на 30% дешевше, ніж у Європі. Такий розрив робить імпорт економічно невигідним і фактично ізолює український ринок від європейського.

«Відкриття експорту може допомогти зрівняти ціни на газ в Україні та Європі та допомогти видобувникам отримати додаткові кошти від експорту частини газу, які можна буде спрямувати на відновлення об’єктів після атак та на інвестиції у видобуток», — повідомив один з учасників ринку.

Додатковим аргументом є рівень запасів. У другій половині липня в українських підземних сховищах було накопичено понад 13 млрд кубометрів газу — більш ніж на 40% більше, ніж торік, і найбільше за останні п’ять років.

До початку листопада Україна може накопичити понад 15 млрд кубометрів газу. За урядовими оцінками, такого обсягу має бути достатньо для проходження опалювального сезону.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України запровадив нульові квоти на експорт природного газу українського походження на початку повномасштабного вторгнення росії у 2022 році.

Теги: інвестиції експорт імпорт

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